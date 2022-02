De ce a ajuns Gabriela Cristea la spital, de fapt. Ce problemă de sănătate gravă are

Gabriela Cristea trece prin momente dificile. Fosta moderatoare a emisiunii „Mireasă pentru fiul meu” se confruntă, de ceva vreme, cu probleme medicale care îi cauzează dureri cumplite. Îndrăgita prezentatoare de televiziune și-a luat inima în dinți și a mers la medic, iar în urma unui diagnostic preliminar s-a constat că suferă de o afecțiune tot mai des întâlnită în zilele noastre. Vedeta urmează să facă analize amănunțite pentru a vedea exact care este stadiul afecțiunii și cum se va putea trata.

Gabriela Cristea, care a luat o decizie radicală după ce s-a vindecat de COVID-19, se confruntă cu probleme de sănătate de mai multă vreme, însă în ultima perioadă se pare că acestea s-au agravat. După un consult în cabinetul medicului, concluzia a fost că vedeta suferă de sciatică, o afecțiune a nervului sciatic. Aceasta îi provoacă dureri mari în zona lombară, care se pot manifesta și la nivelul piciorului.

Pentru a stabili cât de gravă este problema, Gabriela Cristea urmează să facă un RMN. În funcție de rezultat, medicii vor hotărî care sunt pașii de urmat.

Trebuie să fac RMN, m-am programat deja. A zis că în funcție de ce am, îmi spune ce trebuie să fac. CT-ul nu vede toate astea. Nu mai mergem la ortoped. Așa mă așez și la serviciu pe scaun, dar par această perfectă”, a spus vedeta de televiziune, după ce a ieșit din cabinetul medicului.

Soția lui Tavi Clonda s-a infectat, în toamna anului trecut, cu virusul SARS-CoV-2. Însă după ce s-a vindecat, moderatoarea a început să aibă probleme de natură psihologică. A mers la specialist pentru a înțelege ce se întâmplă cu ea și așa a aflat că bolnavii de COVID pot suferi de depresie, anxietat sau atacuri de panică, la o lună după vindecare.

Gabriela Cristea a povestit cât de greu i-a fost după ce a scăpat de COVID.

Am început să am și niște atacuri de panică, înțeleg că acest virus îți afectează și sistemul nervos-vegetativ, am și vorbit cu psihologul și mi-a zis că după o lună de la boală ai ca un soi de depresie, unii fac mai agresiv, mai puțin agresiv.

Am avut și fobii în timpul bolii, când am rămas fără gust și fără miros, m-am trezit într-o noapte în panică și mă gândeam că dacă luăm foc în casă noi nu simțim, dacă e o scăpare de gaze noi nu simțim. Am verificat toată casa, nu era nimic, dar capul lucrează”, declara Gabriela Cristea la începutul lunii noiembrie.