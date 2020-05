Schimbare radicală de look pentru Antonia. Fanii s-au uitat de două ori la poză

Antonia nu mai are nevoie de nicio prezentare! Frumoasa cântăreață a cucerit fanii de la prima apariție, iar de-atunci ne tot uimește cu noi și noi ținute, cu noi melodii, dar și cu noi look-uri. Frumoasa vedetă și-a schimbat radical look-ul, iar fanii săi mai că nu au mai recunoscut-o.

Antonia și-a șocat fanii cu noul său look

Ultima apariție pe rețelele de socializare i-au lăsat cu gura căscată pe toți admiratorii frumoasei Antonia. De-a lungul timpului, frumoasa vedetă a trecut prin tot felul de transformări, atât din punct de vedere fizic, cât și din punct de vedere al look-ului.

Recent, pe contul de Instagram, Antonia a postat o fotografie cu care a șocat din nou pe toată lumea. Vedeta a renunțat la culoarea neagră a părului și a optat pentru o culoare care o întinerește pur și simplu, iar mărturia o puteți găsi foarte ușor, în Galeria Foto. Fanii artisei s-au întrecut în comentarii care mai de care mai laudative, deoarece vedeta parcă arată mai bine ca oricând.

Vedeta a renunțat la culoarea sa de păr

”Esti frumoasa oricum/ Nuu, ești superbă așa …/ Any colour is great in you / Esti cea mai tareee/ Cu șuvițeeee blondeeee / Nu,esti mult mai frumoasa asa cum esti acum!/ Whatever u want its your hair/ Ești frumoasă oricum”, sunt doar o parte dintre reacțiile celor din mediul online.

Pare greu de crezut, dar Antonia se mai și ceartă cu iubitul său, Alex Velea. Nu știm dacă el a fost de acord sau nu cu schimbarea de look a mamei copiilor săi, dar Antonia știe mereu cum să treacă peste aceste momente tensionate.

”Certurile apar în orice cuplu, dar sunt lucruri minore, peste care trecem ușor și nu le lăsăm să ne afecteze. Mă împacă fi­ind el însuși sau făcând câte-o glumiță. Faptul că am trecut prin multe momente grele îm­preună ne face să ne fie greu să stăm certați, mai ales pentru niște treburi mici. Ne-am călit”, a mărturisit Antonia.