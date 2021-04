Schimbare radicală! Ce a ajuns să facă Alexandra Stan la 2 luni după eliminarea de la Survivor România

Alexandra Stan a trecut prin clipe de groază la Survivor. Pe lângă faptul că a fost o provocare din punct de vedere psihic, cântăreața a avut de suferit și fizic din cauza competiției.

Ea a părăsit competiția și la sfatul medicilor, care i-au recomandat să se odihnească. Vedeta s-a confruntat cu stări de anxietate, dar și cu oboseală, iar faptul că are un singur rinichi a afectat-o destul de tare. Acum, la două luni după ce s-a întors din Republica Dominicană, Alexandra Stan și-a reluat viața.

A trecut pe la saloanele de înfrumusețare și s-a pus la punct cu manichiură, pedichiură și coafor. Vedeta se simte extrem de bine în Constanța, alături de prietenii ei și se distrează din plin.

Este extrem de activă și își petrece timpul alături de familie și prieteni. Alexandra Stan așteaptă cu nerăbdare ziua de 1 Mai, pe care o va petrece pe plajă, acolo unde se fac petreceri în fiecare an.

Vedeta le-a mărturisit fanilor că abia așteaptă să îi crească părul. Ea a adoptat un look tineresc și s-a tuns destul de scurt, însă i s-a făcut rapid dor de părul ei lung de dinainte de plecarea la Survivor.

După ce a părăsit competiția, colegii de la Survivor au vorbit despre plecarea Alexandrei Stan. Ei au spus că ea a cerut să meargă acasă din cauza faptului că nu mai suporta probele și îi lipseau toți cei dragi.

„Eu nu mai fac față. De mult timp am zis chestia asta și oamenii nu mă cred. Am infecție la degete, mi-am scrântit mâna de nu știu câte ori, am probleme cu stomacul, merg de nu știu câte ori pe zi la toaletă și m-a plouat azi-noapte.

Dacă nu ar fi colegii mei să mă susțină, cred că aș intra în depresie. Nu e pentru mine competiția asta, vreau să merg acasă și sper ca oamenii să înțeleagă și să nu mă voteze. Sper să mă trimită acasă. Nu este un moment greu, este o stare pe care o am de o săptămână, două, care persistă. Simt că nu mai am putere, atât am putut să fac”, a spus atunci Alexandra Stan.