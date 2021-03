Chinul prin care Alexandra Stan a trecut la Survivor 2021. A recunoscut cu greu: ”Ruperea de tot”

”Survivor România” a fost pentru ea o experiență complexă. A ajutat-o să-și depășească unele frici, precum ar fi cele de înălțime, de apă sau de întuneric, dar un moment a pus-o la pământ și a readus-o cu opt ani în urmă, atunci când a fost bătută de fostul ei iubit și manager, Marcel Oprea.

Survivor 2021, un carusel de sentimente pentru Alexandra Stan. Chinul retrăit în competiția de la Kanal D

„Cea mai grea săptămână a fost prima, până m-am adaptat. Ruperea de tot ceea ce însemna viață cotidiană, confort a fost foarte drastică, toți am resimțit-o. Până la urmă toți ne-am adaptat. Un moment greu a fost când a trebuit să mă lupt față în față cu Marilena și am retrăit momentul violenței prin care am trecut acum câțiva ani. Acum era în fața camerelor și mă vedea toata țara și a fost foarte greu. Îmi imaginam că o să vadă mama prin ce am trecut cu Marcel Prodan, că o să mă vadă suferind”, a spus cântăreața când a fost întrebată de cei de la Click despre cel mai greu moment din competiție pentru ea.

Ce a deranjat-o cel mai tare în ceea ce privește atitudinea colegilor Faimoși?

„Unii dintre ei sunt misogini. Cosmin Stanciu nu este misogin, este un exemplu de bărbat cum nu prea mai înâlnești. Ceilalți sunt și cel mai tare m-a deranjat că aveau pretenția ca noi fetele să ne comportam acolo exact cum se comportă femeile din viața lor de acasă, ca neveste, iubite care stau la cratiță și le acceptă chestii făra să comenteze. Până la urmă le-am spus clar și răspicat că noi acolo suntem o echipă, fiecare este egal cu ceilalți. Aveam și atribuții de femeie, la gătit, cât și de bărbat, să car lemne, să fac focul…”.

Povestea violenței

Totul a început în studioul în care Alexandra Stan înregistra. Discuțiile s-au aprins din cauza aspectelor financiare. Artista susține că managerul său a lovit-o. „I-am spus să se calmeze, s-a enervat și a început să tragă de mine, să mă bată. După aceea m-a luat, m-a urcat cu forța în mașină, a vrut să mă ducă acasă, la ai mei”, povestea solista.

În timp ce o conducea acasă, discuțiile dintre ei s-au aprins din nou, astfel că interpreta a ieșit din mașină. În acel moment, un echipaj al poliției rutiere Constanța a observat altercația, care se consuma chiar pe marginea drumului. Oamenii legii au intervenit.