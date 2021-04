Calvarul trăit de Alexandra Stan după Survivor România 2021. Prietenul ei a mărturisit tot

Alexandra Stan trăiește momente dificile după ce a plecat de la Survivor România. Celebra artistă originară din Constanța luptă din greu cu toate răutățile celor din jur. Prietenul ei a mărturisit tot. Cum a fost amenințată solista cu moartea.

Alexandra Stan nu mai are nevoie de nicio prezentare. Este tânără, frumoasă, talentată și una dintre puținele artiste de origine română care au reușit performanța de a fi vedete internaționale de succes, la o vârstă destul de fragedă. Frumoasa blondină a câștigat simpatia a milioane de fani din toate colțurile mapamondului datorită sincerității sale debordante și curajul cu care abordează cele mai întunecate și ascunse părți ale trecutului său.

Aparițiile ei televizate din ultima perioadă, aici vorbim de participarea la emisiunea Survivor România și la 40 de întrebări cu Denise Rifai, i-au atras și câteva antipatii, spun surse din anturajul vedetei. Se pare că Alexandra Stan ar fi primit amenințări cu moartea, celebra cântăreață temându-se pentru siguranța sa.

Ediția în care Denise Rifai a invitat-o pe Alexandra Stan, în cadrul emisiunii sale de la Kanal D, a șocat întreaga Românie. Nimeni nu se aștepta ca în spatele succesului și al zâmbetului de copil al artistei să se ascundă atât de multe drame. A cunoscut sărăcia, a crescut fără tată, a fost tratată josnic de către colegi în copilărie, a fost păcălită, în naivitatea sa, de către bărbați care au vrut doar să profite de ea, a fost bătută și furată.

Alexandra Stan a trecut prin foarte multe greutăți până la vârsta de 32 de ani, însă, cu siguranță, cel mai înfiorător episod pe care solista ar dori să-l șteargă definitiv din memoria ei este cel în care fostul ei manager Marcel Prodan a bătut-o cu bestialitate.

„M-a bătut cu pumnii. Am trecut prin asta și m-a marcat. A fost crunt, m-am trezit la realitate, am realizat cine erau oamenii cu care am lucrat. Tata începuse să îmi spună câți bani se luau pe concert, auzea lucruri și mi-a spus adevărul. Dar eu credeam că el minte. De fapt, el nu mințea, s-a dovedit ulterior…

În ziua în care s-a întâmplat, m-a chemat la repetiții și m-a făcut în toate felurile. Dar am înțeles că și agresorii au probleme mentale. Am trecut peste, dar cu greu. (…) În niciun caz. Am tras de volan pentru că mă bătea, îmi dădea mulți pumni.

Nu a primit pedeapsa pe care o merită. Nu este adevărat că eram împreună și că era violență domestică. La ora aia, nu era sancționată în România. Nu aveam ordin de protecție, care să ne apere pe noi, victimele. A fost judecat ca un om care și-a bătut iubita, dar nu este adevărat”, a declarat Alexandra Stan în cadrul emisiunii 40 de întrebări cu Denise Rifai.