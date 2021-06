O nouă zi, o nouă schimbare la TVR! După ce conducerea postului de televiziune a fost demisă, în frunte cu Doina Gradea, emisiunea pe care o moderează Ionuț Cristache, ‘România 9’, a fost luată în vizor, așa că telespectatorii trebuie să afle ce se pregătește pentru a-l putea urmări în continuare pe acesta.

De la 21 iunie va exista o nouă grilă de programe. Dacă până acum Ionuț Cristache prezenta emisiunea ‘România 9’ de la ora 21:00, acesta va trebui să intre pe post de la ora 17:00 imediat cum TVR va adopta grila de vară. Surprizele nu se opresc aici. Realizatorul TV a dezvăluit că a fost informat cu privire la noile schimbări printr-un apel telefonic, fără a i se oferi vreo explicație cu privire la o analiză de piață.

„Nu mi s-a comunicat oficial, în scris, că emisiunea România 9 devine România 17. Am fost sunat joi de directorul interimar al TVR 1, Eduard Dârvariu. Mi-a spus sec: De pe 21 iunie eşti de la 17.00. Am întrebat: De ce? Mi s-a răspuns: Că aşa a vrut doamna! (n.r. Ramona Săseanu). L-am întrebat dacă a fost făcută o analiză de piaţă, care sunt argumentele, căci Romania 9, obiectiv vorbind, e lider de post, alături de jurnal în zilele în care e difuzată! Mi-a repetat că asta a fost voinţa doamnei şi dacă am nelămuriri să mă duc la dânsa! Cam asta a fost!

Cumva mă aşteptam, dar mi se pare amuzant stilul! În urmă cu 5 luni acelaşi Comitet director îmi prelungea contractul, pe motiv de performanţă and so on, acum s-a schimbat conducerea … Eu mă pregătesc de România 17.00, după aproape 5 ani de Romania 9! Oare de ce se numea România 9? Înţeleg că plecăm din „Minorităţi”! Din rating 0.0! Şi de aici suntem liberi la speculaţii în lipsa unor explicaţii obiective şi argumentate!”, a declarat Ionuț Cristache pentru G4Media.