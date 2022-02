Schimbare majoră cu emisiunea Chefi fără limite. Când îi vom vedea pe Bontea, Scărlătescu și Dumitrescu la TV

Fanii emisiunilor culinare așteaptă noul proiect al celor mai iubiți chefi de la noi. Când îi vom revedea pe Sorin Bontea, Cătălin Scărlătescu și Florin Dumitrescu în acțiune? Internauții trebuie să știe emisiunea ”Chefi fără limite” a avut parte de o mică schimbare. Despre ce este vorba și când vor fi difuzate episoadele de gătit în deplasare? Majoritatea românilor abia așteaptă.

Schimbare pe ultimă sută de metri în dreptul celui mai nou show de gătit! Emisiunea ‘Chefi fără limite’ este așteptată cu nerăbdare de românii care adoră proiectele culinare. A rămas foarte puțin până când telespectatorii vor vedea noua aventură de care s-au bucurat Cătălin Scărlătescu, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu.

Fanii le-au fost alături chefilor timp de 9 sezoane la Chefi la cuțite, iar anul acesta cu toții vor avea parte de o surpriză într-un nou format, tot la Antena 1. Postul de televiziune va difuza câteva episoade incredibile. Cei care le iubesc pe vedete au primit anterior vestea că show-ul începe duminică, 20 februarie 2022.

Se pare că între timp s-a decis că premiera va avea loc, de fapt, pe 21 februarie. Proiectul scurt a fost filmat în cele mai frumoase locații din Grecia și va fi difuzat luni, marți și miercuri, de la orele 20:30. Fiecare loc unde au poposit chefii le-a adus noi și noi lecții despre gătit și emoții puternice pe măsură ce au aflat tradițiile zonei.

„Schimbăm insule dintr-o parte în alta, se schimbă tradiția. Fiecare insulă are ceva specific. Într-un loc am găsit nu știu ce pâinică, într-un loc am găsit nu știu ce băutură. Adică în fiecare insulă găsim ceva nou. Plus de asta trebuie să ne adaptăm mereu la felul de mâncare pe care îl gătesc ei aici’, a spus chef Sorin Bontea despre Chefi fără limite, conform libertatea.ro.