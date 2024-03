Schimbare de look pentru Delia. Nu ai mai văzut-o aşa, ce părere au fanii: “Prea o dai în penibil”

Artista a reușit să stârnească un val uriaș de reacții cu cea mai recentă apariție. Admiratorii săi nu au ezitat să își exprime opiniile cu privire la noua schimbare de look pentru Delia. Părerile au fost împărțite, unii nu au fost deloc impresionați.

Delia nu mai are nevoie de nicio prezentare. Este una dintre cele mai cunoscute femei de la noi din țară, un artist complet și complex. De-a lungul carierei sale, a bifat numeroase schimbări, de la vestimentație sau genurile muzicale alese.

În tot acest timp, a reușit să se mențină în atenția publicului, cele mai multe piese lansate de ea devin hituri, parcă peste noapte.

În ultimii ani, jurata iUmor a început să experimenteze tot mai mult în ceea ce privește hainele și accesoriile. Preferă piesele atipice, fiecare apariție a sa reușind să stârnească valuri de reacții – unele pozitive, altele, mai puțin plăcute.

Excentrică, nonconformistă, curajoasă, Delia a ales să își facă o nouă schimbare de look. Cu părul vopsit într-o nuantă interesantă de roșcat, ce i se potrivește de minune, artista a profitat de vremea însorită pentru a face o ședință foto.

Dacă fanii au avut doar cuvinte de laudă pentru noua culoare a părului, ținuta inedită aleasă de ea nu a fost pe placul internauților, iar comentariile ironice nu au întârziat să apară. Motivul? Costumația creată din celebrele sacoșe de rafie.

„Prea o dai in penibil. Suferi de tine. De ceva ani, esti tra-la-la rau de tot. Mintea ta o da in cea a copiilor. Tinute de tot rahatul. Nu mi se pare nimic wow in a afisa o imagine de genul. Erai placuta ca Delia, femeia normala dinainte. Parerea mea”,

„Incredibilă de frumoasă și naturală”, „Billie eilish de Romania”, „Emma Stone!”, „Tu i-ai furat sacoșa de rafie a lui mamaie ? Să mi-o dai înapoi ca trebuie să mi pună pachet pe Germania”, „Am facut si noi ieri curatenia de primavara prin curte, magazie si am gasit aceeasi “traista”. Mi-am pus o pe umar si am zis: Arat si eu ca Delia”, „Ești foarte frumoasa indiferent cu ce te îmbraci”,

„Asa da , bravo Delia, poate acum „divele” vor purta geaca din sacosa de rafie”, „Ce bine îți sta roșcovană” – sunt doar câteva dintre mesajele trimise de internauți.