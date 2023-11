Delia, o nouă declaraţie controversată despre copii. „Va fi un stres toată viaţa, îl cari după tine până mori”

Delia a încercat mereu să le explice celor din jurul ei că nu e în regulă să întrebi o femeie când sau dacă vrea să facă un copil. Cu toate acestea, vedeta nu s-a supărat niciodată când a fost întrebată despre subiect, ba chiar a explicat în multiple rânduri care este gândirea ei și ce planuri are de viitor. Recent, cântăreața a vorbit deschis despre unele principii învechite pe care le observă la tot mai mulți oameni.

Mereu sinceră și asumându-și părerile, atitudinea și păstrându-și sufletul de copil, Delia a vorbit deschis despre faptul că este deranjată de obsesia românilor în ceea ce privește vârsta.

Mulți își impun singuri limite doar pentru că au atins o anumită vârstă, în timp ce alții fac lucruri doar pentru „trebuie”. Artista este de părere că vârsta nu ar trebui să fie un factor când vine vorba despre a îți exprima personalitatea, a face lucrurile pe care să le faci, nu are legătură cu hainele și maturitatea nu se traduce prin cât ești de „scorțos”.

Devii mai matur. Am glumit, nu neapărat trebui să fi (…) Cred că eşti bătrân când ai foarte multe griji, când te raportezi la ceilalţi şi ţii cont de ceilalţi”, a spus Delia în podcadrul lui Răzvan Exarhu.

„Am o problemă cu vârsta din cauza oamenilor. Eu nu am stresul ăsta, nu mă gândesc la câţi ani am şi cum ar trebui să mă comport la vârsta mea. Primul semn de bătrâneţe este atunci când faci copil pentru că te responsabilizează foarte tare devii mai în vârstă decât eşti.

Vedeta a vorbit despre propria copilărie, spunând că era foarte simpatică. Mama ei nu e de aceeași părere.

„Mama nu considera că eu am fost un copil simpatic pentru că uneori mă strigă şi eu nu apăream. Era o panică pe vremuri printre părinţi. Erau nişte părinţi stresaţi pentru că şi ei au fost la rândul lor stresaţi de părinţi. Nu există parenting atunci”, a spus artista.

Ea a vorbit și despre felul în care ziarele au preluat anumite declarații pe care le-a făcut, nefiind oficiale, ci doar o conversație între ea și fanii ei, live pe Tik Tok.

„Eu nu am spus atunci că nu vreau să am copii. Eram într-un live pe TikTok, în camera de hotel din Timişoara. Şi am primit multe întrebări despre copil.

Oamenii întrebau şi eu răspundeam, nu am făcut eu o declaraţie oficială. A fost o chestie interactivă, vorbeam cu oamenii. Dar în continuare cred că nu vreau să am copii, oamenii îmi spun că greşesc pentru că sunt un model pentru tineri şi nu o să mai facă oamenii copii”, a continuat vedeta.

„Mi s-a spus că greșesc, că sunt un model și că dacă eu zic să nu facă copii, nu o să mai facă oamenii copii. Mi s-a reproșat asta. Ar fi interesant să funcționeze”, a spus Delia, cu umorul său caracteristic.