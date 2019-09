Schimbare capitală la Vocea României, în sezonul 9 de la PRO TV. Nimeni nu se aștepta la o asemenea mutare

Vocea României revine cu schimbări în noul sezon! Fanii show-ului de muzică vor avea parte de surprize care mai de care mai frumoase și de voci puternice și povești de viață surprinzătoare, ca și până acum. Trofeul cu numărul 9 de la Vocea se va afla în mâinile altui câștigător. În această seară se dă startul la piese și la noi aventuri muzicale!

Vocea revine în această seară, 6 septembrie, la Pro TV, în căutarea celui mai bun solist și interpret. Surpriza de proporții propusă de producătorii show-ului este în privința noului juriu. Horia Brenciu va face din nou parte din echipă, iar Andra Măruță părăsește scanul celebru, rămânând doar cu locul de la Românii au Talent. Antrenorii sunt gata pentru audițiile pe nevăzute pentru a-și culege vocea specială care le va aduce câștigul.

„Dragii mei, m-am întors la VOCEA ROMÂNIEI! Am parte de un nou început, unul plin de emoții pentru mine. Mulțumesc tuturor celor care mi-au fost alaturi profesional in ultimii 5 ani. Le mulțumesc Deliei (ma voi gândi din când in când la zâmbetul tău seducător), lui Carla’s Dreams și mai ales lui Stefan (imi va lipsi ritmul de rock’n’roll). Mulțumesc tuturor echipelor de producție care mi-au făcut viața ușoară si frumoasa in acești ultimi 5 ani”

Horia Brenciu