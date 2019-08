Când începe Vocea României, sezonul 9, la PRO TV. Horia Brenciu nu e singura surpriză a show-ului

Vocea României, emisiunea de la PRO TV care se bucură din plin de susținerea publicului, se pregătește pentru sezonul cu numărul 9. Printre schimbările care se anunță, în acest sezon, se regăsește și un nou antrenor în echipa show-ului. Horia Brenciu revine la Vocea României, însă aceasta nu este singura surpriză de care telespectatorii vor avea parte.

Horia Brenciu, în echipa de antrenori Vocea României

În sezonul anterior, Andra a făcut parte din echipa producției Vocea României, însă sezonul cu numărul 9 va aduce o schimbare publicului. Cântăreața nu va mai fi unul dintre antrenorii show-ului de la Pro Tv, iar locul ei va fi ocupat de un alt artist întrăgit de publicul român.

Horia Brenciu revine la Vocea României, în sezonul 9 al show-ului! Astfel, Horia, Irina Rimes, Smiley și Tudor Chirilă formează echipa de antrenori a emisiunii tv.

”Revenirea la Vocea României este neașteptată, binevenită și, recunosc, emoționantă. În acest sezon voi fi calm, liniștit, nu mă voi mișca de pe scaun, nu mă voi certa cu nimeni și sub nicio formă nu voi cânta din când în când cu band-ul emisiunii.

Voi fi precum un maestru yoghin. Voi căuta o voce nouă, plină de viață, o voce care să-mi aducă cel de-al treilea titlu.”, a declarat Horia Brenciu.

Ce spune Andra despre această schimbare

În urma acestei schimbări, Andra a ținut să le explice fanilor motivul pentru care nu va mai face parte din echipa acestui show.

”După un an în care am încercat să fac parte și din juriul de la Românii au talent, și din grupul de antrenori de la Vocea României, să am și două turnee simultan (Tradițional – care apropo pe 1 decembrie o sa fie la Cluj, de obicei era live-ul de la Voce| și Live & Crunchy), plus videoclipuri și colaborări muzicale, am ajuns într-un punct în care mi-am dat seama că trebuie să spun stop.

Vocea României este una dintre emisiunile preferate, o urmăresc încă de la primul sezon, dar a trebuit sa renunț la fotoliul meu roșu, știind că este cea mai bună decizie acum! De Românii au talent sunt mult mai atașată după 9 sezoane încheiate.

Așa că o să rămân în continuare telespectatoare fidelă Vocii României și le urez succes prietenilor și colegilor mei care sunt acolo”, a fost primul mesaj transmis de Andra, pe o rețea de socializare, după înlocuirea sa de la Vocea României.

Sezonul 8 al show-ului s-a încheiat la sfârșitul anului trecut, iar un nou sezon Vocea României va începe în curând la Pro TV.