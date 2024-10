Schema FIFO, trucul pe care îl folosesc supermarketurile pentru a nu rămâne cu produse expirate. La ce să fii atent când iei alimentele din vitrină

În majoritatea supermarketurilor din lume, există un truc simplu, dar extrem de eficient, care ajută la gestionarea stocurilor și prevenirea expirării produselor. Această metodă, cunoscută sub numele de FIFO (First In, First Out), este utilizată în mod regulat pentru a asigura că produsele aflate la vânzare sunt consumate înainte de a ajunge la termenul de expirare. Cei mai mulți clienți nu cunosc acest detaliu și, fără să își dea seama, aleg produsele plasate strategic la rafturi.

Ce înseamnă FIFO și cum funcționează?

FIFO este o metodă larg utilizată în industrie, în special în supermarketuri și magazine alimentare, și constă în plasarea produselor cu termen de expirare mai scurt în față, pentru ca acestea să fie cumpărate primele. Astfel, produsele care au ajuns primele pe raft și urmează să expire mai curând sunt plasate în față, în timp ce produsele cu un termen de valabilitate mai lung sunt împinse în spate.

Acest sistem de aranjare a produselor este folosit aproape la toate tipurile de alimente și băuturi, dar este mai evident în cazul produselor perisabile, cum ar fi iaurturile, lactatele, carnea și produsele de patiserie.

Un exemplu comun poate fi observat la iaurturile din frigiderul unui supermarket. Pe primul rând, găsești iaurturi care urmează să expire în câteva zile sau săptămâni, în timp ce, dacă ajungi până la rândurile din spate, vei descoperi iaurturi cu un termen de valabilitate semnificativ mai lung, uneori chiar de o lună sau mai mult. Clienții care nu cunosc acest truc tind să aleagă produsele din față, fără să știe că produsele din spate sunt mai „proaspete”.

De ce este importantă această strategie pentru comercianți?

Pentru comercianți, FIFO este esențial pentru a minimiza pierderile. Produsele alimentare, în special cele perisabile, trebuie gestionate eficient pentru a evita risipa și pentru a asigura calitatea la raft. Dacă produsele care expiră mai devreme ar fi amestecate cu cele care au un termen de valabilitate mai lung, riscul ca unele dintre ele să nu fie vândute înainte de a expira ar crește semnificativ.

Pe de altă parte, aplicarea metodei FIFO nu doar că ajută la gestionarea stocurilor, ci contribuie și la satisfacerea cerințelor legale. Multe țări impun reglementări stricte privind manipularea și vânzarea produselor alimentare, astfel încât acestea să fie sigure pentru consum. Prin organizarea produselor în funcție de data de expirare, supermarketurile se asigură că produsele rămân conforme cu aceste reglementări și nu ajung pe rafturi în condiții necorespunzătoare.

Cum afectează metoda FIFO cumpărătorii?

Deși este o practică comună în industrie, nu toți clienții sunt conștienți de existența acestei metode. Majoritatea cumpărătorilor se grăbesc să ia primul produs la îndemână, fără să verifice data de expirare sau fără să caute la rândurile din spate. De cele mai multe ori, produsul plasat în față va expira mai repede decât cele aflate în spate.

Acest aspect este important pentru cei care își fac cumpărăturile mai rar sau care preferă să își facă rezerve pentru perioade mai lungi de timp. În loc să cumpere un produs care va expira în câteva zile, ar fi de preferat să își ia câteva secunde suplimentare pentru a verifica și a alege produsele cu termen de valabilitate mai lung, mai ales în cazul alimentelor pe care nu le consumă imediat.

Ce produse sunt afectate cel mai mult de FIFO?

Metoda FIFO este aplicată la toate categoriile de produse alimentare, însă efectele sale sunt mai evidente în cazul produselor perisabile. Iaurturile, lactatele, ouăle, carnea și produsele de patiserie sunt exemple clare de produse care trebuie gestionate cu atenție din punct de vedere al termenului de valabilitate.

Totodată, băuturile răcoritoare sau sucurile care conțin ingrediente naturale sunt alte produse unde metoda FIFO este aplicată frecvent, mai ales în cazul variantelor proaspete sau nepasteurizate. De asemenea, alimentele congelate sau semipreparate pot beneficia de această tehnică, mai ales în cazul celor cu un termen de valabilitate mai scurt.

Cum să fii un cumpărător informat

Cumpărătorii care vor să fie siguri că aleg cele mai proaspete produse ar trebui să fie mai atenți la cum sunt așezate acestea pe rafturi. Odată ce știi de existența metodei FIFO, este ușor să verifici produsele din spatele raftului, mai ales atunci când ai în vedere cumpărarea de alimente perisabile.

FIFO este un truc inteligent folosit de supermarketuri pentru a se asigura că produsele lor sunt vândute la timp, dar poate reprezenta și o oportunitate pentru cumpărători de a face alegeri mai bune și mai proaspete. Deși această strategie este una benefică pentru comercianți, ea poate deveni un avantaj și pentru consumatori, dacă aceștia sunt atenți și informați atunci când își fac cumpărăturile.