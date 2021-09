Scandalul facturilor la curent continuă. Factura colosală pe care a primit-o un pensionar de 94 de ani la electricitate pe luna iulie

Continuă scandalul facturilor la curent. Un pensionar de 94 de lei a primit o factură colosală la electricitate, pe luna iulie. Fiul bărbatului a declarat că nu au bani să plătească factura la energie. Iată cazul, pe larg, în rândurile de mai jos!

Scandalul facturilor uriașe la gaze și la electricitate continuă să ia amploare. Oamenii care au primit facturi colosale la utilități caută răspunsuri disperate la ghișee. Sumele pe care trebuie să le achite sunt uriașe. A pățit-o și un pensionar în vârstă de 94 de ani, care a primit o factură în valoare de 10.000 de lei, pe luna iulie, cu toate că locuiește într-un apartament cu două camere, în Capitală. Pensionarul în cauză are o pensie lunară în valoare de 4.000 de lei.

”Merg săptămânal la tatăl meu, are 94 de ani și mi-a dar factura pe care a primit-o pentru curent, unde am văzut o factură de regularizare de 10 mii de lei.

M-am mirat având în vedere că tatăl meu stă într-un apartament cu două camere, la bloc, bloc din 1959. Are frigider, un televizor și câteva becuri cu led.

În general, factura venea pe lună cam 70 de lei. Nu are nicio restanță. Tatăl meu nu a dat niciodată indexul, pe factură apare un index citit. Nu avem bani să plătim această factură. Am rămas șocat când am văzut factura, pentru că e imposibil” a declarat fiul pensionarului pentru Antena 3.