Scandalul dintre Dana Budeanu și Nicușor Dan. Sud Rezidențial, replica după difuzarea imaginilor din Verdict Politic

Scandalul dintre Dana Budeanu și Nicușor Dan continuă! Replica după difuzarea imaginilor din Verdict Politic a surprins pe toată lumea. Apele devin din ce în ce mai tulbure. Sud Rezidențial vine cu replică în urma implicării sale în conflict.

Dana Budeanu vs. Nicușor Dan

Scandalul de proporții dintre Dana Budeanu și Nicușor Dan , departe de a-și găsi finele! Totul a început după ce creatoarea de modă a prezentat un filmuleț video în care candidatul la alegerile locale apare alături de Cătălin Grigore. Candidatul USR-Plus pierde teren în ochii lui Budeanu în urma strategiei pe care aceasta o numește „perversă”, alegând ca el să piardă în uma unei „înțelegeri”.

„Aşadar, el face această acţiune, îţi blochează posibilitatea de a vinde, tu faci orice ca să ajungi la o înţelegere, după care el pierde. Singurul lucru pe care poţi să-l faci e să-l blochezi pe ăia să nu vândă. Nimic pentru cetăţeni. Totul se încheie, vorba lui Băse, într-un birou. Băsescu l-a întrebat pe Nicuşor Dan ce a făcut la One Properties, cum s-a înţeles cu One Properties”, afirmă Dana Budeanu, în Verdictul Politic de luni, 21 septembrie. Calculele între designer și Dan nu sunt de ieri, cei doi fiind implicați în diferite dialoguri aprinse, aviz jignirii aduse Gabrielei Firea și acuzațiilor pe care ulterior i le-a adus încă primarul general al Capitalei acestuia care susțin că ar fi luat bani de la” interlop”.

Drep la replică: Sud Rezidențial infirmă orice înțelegere cu Nicușor Dan

Sud Rezidențial se delimitează de caracterul politic în care este implicit introdus în scandalul aferent, conform unui comunicat al sursei citate. Activitatea promotorului este dedicată exclusiv dezvoltării sectorului imobiliar din România, nu are PUZ-uri în derulare, dosare sau procese cu Nicușor Dan și nici nu există sau n-a existat vreun motiv pentru a se realiza o înțelegere cu Asociațiile sau cu persoana în cauză. Filmulețul video oferit public de către Dana Budeanu pe data de 21 septembrie 2020 a avut loc în luna iunie 2019.

„Intalnirea cu Dl Nicusor Dan a avut loc, insa nu recent, ci in perioada lunii iunie 2019. Am dorit sa aflam motivele atacului domniei sale impotriva PUZ-urilor noi emise pentru Metalurgiei Park, fiind foarte important sa avem aceste informatii, avand in vederea calitatea noastra de promotor imobiliar si agent exclusiv al proiectului, ocazie cu care am incercat sa explicam domniei sale ca, in zona respectiva nu a existat niciodata o zona verde precum si faptul ca existau deja emise PUZ-uri anterioare pentru constructia de locuinte. Important de mentionat este faptul ca, din cauza acestui demers juridic de contestare a PUZ-urilor, derularea fazelor urmatoare a proiectului a fost suspendata. Domnul Nicusor Dan a considerat ca este justificata cererea sa si, in ciuda documentelor si informatiilor pe care i le-am pus la dispozitiei, domnia sa a continuat procesul, insa anul acesta in luna august 2020, cererea sa de anulare a fost respinsa de instantele de judecata, confirmand legalitatea documentelor urbanistice emise”

(Sursa: Comunicat Sud Rezidențial)

Concluzia: „In concluzie, orice referire la o posibila sau actuala intelegere sau o relatie cu Dl. Nicusor Dan este total eronata, atata vreme cat intalnirea a fost strict de informare si discutii, pozitiile au fost total antagonice, iar aceasta a avut loc in luna iunie a anului trecut (2019) si nicidecum in perioada aceasta, iar compania noastra nu este parte in vreun proces intentat de Nicusor Dan si nu are calitatea procesuala pentru a realiza o astfel de asa-zisa intelegere.”

Detalii Sud Rezidențial

Sud Rezidențial este principalul promotor imobiliar din zona de sud a Capitalei ce nu doar intermediază vânzarea de apartamente, ci inițiază, consiliază și promovovează proectele rezidențiale din zona de sud a Capitalei pentru peste 100 de proiecte rezidențiale din diverse zone ale Bucureștiului. Unul din acestea este METALURGIEI PARK RESIDENCE, proiect care s-a derulat în zona de Sud a Capitalei pe suprafața fostelor sere din Berceni și a fost premiat de numeroase entități din domeniul imobiliar și apreciat drept unul din cele mai mari proiecte din România.