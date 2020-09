Soția lui Nicușor Dan rupe tăcerea. Cum se comportă, de fapt, cu fetița lor

Părerile sunt împărțite când vine vorba de Nicușor Dan. Într-un mesaj postat pe Facebook, soția acestuia vorbește despre cum se comportă candidatul la Primăria Capitalei cu familia sa.

Soția lui Nicușor Dan, Mirabela Grădinaru povestește prin intermediul unui mesaj pe o rețea de socializare despre ce reprezintă acesta pentru România și despre bucuria de a-l avea ca partener de viață și ca tată al copilului lor.

Mirabela susține că că Nicușor este echilibrul căminului lor și că a învățat-o să iubească necondiționat. Potrivit acesteia, Nicușor Dan își respectă tot timpul promisiunile, iar toți cei din familie îl iubesc și îl apreciază.

”Nicușor m-a învățat « iubirea necondiționată » și, fără să exagerez, îl consider echilibrul căminului nostru. Este un partener de încredere și pe care mă pot baza tot timpul, fie că vorbesc despre mine sau despre fetiță noastră. Nicușor își respectă tot timpul promisiunile, dar asta o știm cu toții, nu este nevoie să detaliez. Cu Nicușor am căutat stațiuni mai puțin cunoscute turiștilor, în Grecia, până la 4 dimineața, am făcut matematica pe plaja în Vama Veche și am mers la meciuri pe stadion, stand la peluza.

Dar tot cu Nicușor am căutat locuință, grădiniță și bona pentru Aheea, sau medici, atunci când a fost cazul. Nicușor este acel membru al familiei pe care toată lumea îl iubește, îl respecta și-l apreciază, și asta nu pentru ceea ce face el în viață publica, ci pentru iubirea cu care ne-nconjoara și pentru modul în care relaționează că fiu, frate, nepot, verișor, prieten, tata și partener”.