Scandal uriaș la Survivor România 2022. Emil Rengle și CRBL au sărit la gâtul unui Faimos: ‘Te crezi buricul Pământului’

Ediția de luni, 31 ianuarie 2022, din cadrul emisiunii Survivor România, îi aduce pe fani din nou în fața micilor ecrane. Discuțiile dintre membrii echipei Faimoșilor nu sunt deloc pe final, chiar dacă ei au câștigat ieri jocul pentru recompensă. Astfel, încă de la începutul emisiunii a fost scandal uriaș la Survivor România 2022. Emil Rengle și CRBL s-au „războit„ cu un coechipier.

Ediția de azi a emisiunii 2022 a început deja cu un nou scandal. Se pare că mai toți membrii Faimoșilor au avut un conflict cu TJ Miles, reproșându-i faptul că este o persoană încrezută și că are aere de superioritate, pe care le manifestă la adresa tuturor celor din echipa sa. Cei mai vocali au fost însă CRBL și Emil Rengle, care au avut replici acide la adresa acestuia.

Rengle: „La mine s-a umplut paharul când am vazut această prefactorie. Nu pot fi altfel decât sa traiesc momentul”.

CRBL a urlat la TJ Miles: ”Ma scoți din sărite!”

Elena Chiriac a adăugat că TJ Miles trebuie să dea dovadă de mai multă modestie în competiția Survivor.

„Este un exces de ego la TJ, din ce am văzut eu. Ce așteptam de la jungla asta și ce speram și ce am văzut la restul a fost: mă, să-ți iasă toate fițele alea de faimos din cap, că mamă cine ești acasă, câți urmăritori ai, câți bani ai făcut tu. Nu boss, aici suntem la Survivor și aici am venit să luptăm cot la cot unul pentru celălalt, pentru echipă, să câștigăm, să mâncăm și să rupem pământul ăla acolo”, a mai adăugat și Elena Chiriac.

„Din păcate TJ trebuie să învețe o lecție, din păcate el s-a pus pe un piedestal și se uită de sus la absolut toți de aici”, a mai spus Emil Rengle.