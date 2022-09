Scandal uriaș la „Sunt celebru, scoate-mă de aici”. Giani Kiriță a fost jignit: „Vii ca fătălăul la mine”

Scandal uriaș la „Sunt celebru, scoate-mă de aici” 2022. După șapte ani de pauză, show-ul filmat în Republica Domonicană pare că revine pe ecrane și cu momente de maximă tensiune. Fotbalistul Giani Kiriță și luptătorul MMA Cristi Mitrea au ajuns la cuțite. Totul din cauza comportamentului nepotrivit, a lăsat de înțeles una dintre vedete. Află în rândurile următoare ce l-a deranjat pe Cristi Mitrea, în mod special.

Scandal uriaș la „Sunt celebru, scoate-mă de aici” 2022

Ediția din acest an a emisiunii „Sunt celebru, scoate-mă de aici” promite momente pline de fascinație pentru telespectatori. Trebuie să ne amintim, însă, că este vorba despre o competiție purtată în mijlocul junglei dominicane. Stresați de provocările cu care trebuie să se confrunte, concurenții se pare că își pierd, uneori, răbdarea.

Show-ul filmat în Republica Dominicană va reveni pe ecrane și cu câteva conflicte, primul având loc, potrivit informațiilor dezvăluite în presă, între fotbalistul Giani Kiriță și luptătorul MMA Cristi Mitrea. Știm deja cu toții că ambele vedete au personalități foarte puternice și, totodată, vulcanice. Acest aspect a făcut dificilă atingerea unui numitor comun.

Giani Kiriță și Cristi Mitrea și-au aruncat cuvinte grele, după ce luptătorul MMA s-a arătat a fi deranjat de comportamentul colegului său. Întreaga discuție dintre concurenți a fost făcută publică de revista Viva!. Ignorând complet faptul că sunt filmați, bărbații și-au exprimat toate frustrările care i-a consumat în primele săptămâni ale show-ului. Redăm, în rândurile de mai jos, conversația dintre Giani Kiriță și Cristi Mitrea.

Schimbul de replici dintre Giani Kiriță și Cristi Mitrea

Cristi Mitrea: „Acest Michael Jackson de junglă a considerat că are nevoie de o mini „armată” din asta, în frustrările lui maxime, și a convocat o ședință din asta de bloc.”

Giani Kiriță: „Cristi, tu nu prea vrei să faci parte din grupul nostru și vrem să aflăm problemele tale. Dacă putem să ajutăm sau facem noi ceva greșit. Te descurci de minune. Sincer, cu ce am greșit?”

Cristi Mitrea: „Știi foarte bine cu ce ai greșit. Comportamentul tău e greșit. Voi vedeți-vă de treabă, că nu suntem la ședință cu părinții, sunteți nebuni la cap? Vii ca fătălăul la mine cu mini armata ta de minioni și vrei răspunsuri. Cine ești, mă, tu? Nu poți să vii să-mi zici mie «hai, du-te să…», că nu poți, nu îți permit. Nu suntem prieteni, băiatul meu. Vezi tonul!”

Giani Kiriță: „Frate, aici nu e despre bătaie. Am înțeles, ești bun pe lupte, dar aici e altceva. Hai să ne calmăm puțin! Eu reușesc să fiu calm aici pentru că am un obiectiv. E foarte greu formatul și nu am venit să mă cert.”