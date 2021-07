Scandal uriaș după ce Zanni a câștigat Survivor România. Cine trebuia să ia premiul: ‘Făcătură la Kanal D’

E scandal uriaș după ce Zanni a câștigat competiția Survivor România 2021. Fanii emisiunii fac acuzații grave pe pagina de Facebook, numind emisiunea o ”făcătură totală”.

Finala Survivor România 2021 a avut loc seara precedentă, iar Zanni a fost câștigătorul marelui trofeul și al premiului în valoare de 50.000 de euro. Însă se pare că în mediul online s-a pornit o reală revoltă, fanii emisiunii spunând că premiul nu a fost acordat pe criterii sportive, ci pe alte criterii.

”Clar făcătură” este și un mesaj de pe Instagram.

Alții îl acuză pe Zanni de minciună, numindu-l ”huligan”.

De menționat este că majoritatea mesajelor critică deznodământul din finală, mulți internauți fiind de părere că cel care trebuia să câștige este Andrei.

„Zanni e câștigătorul! Ți s-a îndeplinit visul”, a anunțat aseară Daniel Pavel. Ce răspuns a dat Zanni.

Viața lui Zanni nu a fost deloc ușoară. El a avut noroc atunci când Alex Velea l-a luat sub aripa lui, recunoscând în el un potențial talent. Însă până să ajungă să colaboreze cu Velea, acesta a avut un parcurs greu. Părinții săi l-au abandonat într-un orfelinat și au plecat în Grecia.

”Am stat într-un centru de copii până la 6 ani, un centru în care făceam foamea și eram dresați doar cu bătaia. Cât am stat acolo nu am știut ce este timpul, spațiul, copilăria, nici măcar măcar diferența dintre fete și băieți. Noaptea făceam pe mine ca să îmi fie cald, iar dimineața îmi rupeau picioarele, de pedeapsă. Într-o zi am fost adoptat de o organizație de copii, unde eram în case cu mame, angajate să aibă rolul de mamă pentru un număr de copii. Aici am cunoscut și alte sentimente și emoții trăite la orfelinat”, a povestit Zannidache, potrivit Kanal D.