Scandal și acuzații grave la adresa lui Ionuț Dolănescu. Cui i-a furat soția de sub nas

Deși scandalul din familia Dolănescu i-a avut mulți ani ca protagoniști pe frații Ionuț și Dragoș, lumina s-a mutat pe alte personaje. Petru Boicu, fostul soț al Doiniței, actuala nevastă a lui Ionuț Dolănescu, a făcut acuzații dure la adresa cântărețului de muzică poulară.

Artista Doinița Dolănescu și Petru Boicu, de profesie regizor de sunet, s-au iubit timp de șapte ani. Bărbatul susține că i-a oferit totul, mai puțin un nume celebru. De aceea, într-o zi, aceasta i-a lăsat o scrisoare de adio în care îl anunța că și-a găsit fericirea alături de Ionuț Dolănescu.

„Doinita a visat sa traiasca bine, sa nu aiba nicio grija. Aproape un an a avut o relatie si cu mine si cu Ionut Dolanescu. Practic m-a inselat cu el. Intr-o zi, cand m-am intors de la serviciu am gasit pe pat o scrisoare de adio. Isi facuse bagajele si please. Daca Ionut era un barbat obisnuit si nu se numea Dolanescu nu facea pasul asta”.