Tensiunea atinge cote de proporții uriașe între Grigore Leșe, Niculina Stoican și Cornelia Rednic! Încă de când aceștia au acceptat provocarea și au decis să apară ca jurați în emisiunea ‘Vedeta populară’ de la TVR 1, se pare că a început un scandal la care nu se aștepta nimeni.

Grigore Leșe, Niculina Stoican și Cornelia Rednic fac parte din juriul show-ului de la TVR 1, dar cei trei nu se înțeleg așa de bine cum credea toată lumea. Încă de când o concurentă nu a demonstrat că este o adevărată stea pe scenă în semifinală, între cei trei jurați cearta a izbucnit. Niculina Stoican și Cornelia Rednic i-au reproșat interpretului că nu s-ar fi comportat așa cum trebuie.

Colegele mele de juriu mi-au reproşat că aş fi fost răutăcios cu unul dintre concurenţi. Dar nu consider că a fost vorba despre aşa ceva. Era o chestiune legată de folclorul unguresc şi am vrut să văd dacă respectiva mai ştie şi alte lucruri. Eu sunt doctor în muzică şi am această înclinare de a încerca să aflu cât mai multe lucruri.

Mă gândesc că poate ăsta e şi motivul pentru care colaborez la această emisiune, fiindcă mă consider un om de specialitate, iar de la asemenea oameni poţi afla de multe ori lucruri foarte interesante.”, a declarat Grigore Leșe în exclusivitate pentru Impact.