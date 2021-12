Scandal la tribunal cu Dinu Maxer. Cine s-a îmbogățit, de fapt, din piesele artistului (exclusiv)

Dinu Maxer, artistul cu care s-a iubit Nicoleta Luciu, scoate la iveală detalii uimitoare după ce casa de discuri Cat Music a ajuns la tribunal, fiind chemată de trupa O-Zone. Întâmplarea despre care ne-a vorbit cântărețul datează de pe vremea când activa în AXXA și semna un contract păgubos cu celebra casă de producție, pe care acum îl regretă: „Ei iau 90% din drepturile noastre de autor, ei s-au îmbogățit, nu noi. Noi am fost cam fraieri“, a povestit cu regret Dinu Maxer. Mai multe detalii, în continuare.

La scurt timp după ce Dan Popi de la Cat Music a fost chemat la tribunal de trupa O-Zone pentru a reglementa anumite aspecte financiare, Dinu Maxer își manifestă și el supărarea, într-un interviu acordat pentru impact.ro, cu privire la celebra casă de producție. Artistul suține că la începuturile carierei sale a semnat un contract cam păgubos, în urmă căruia a avut mult de pierdut.

Întrebat de reporteri câți bani scoate din drepturile de autor pentru „Marea te cheamă la ea“, piesă a trupei AXXA ce a făcut valuri, cântărețul a declarat cu tristețe următoarele:

„Vin niște bănuți, dar vin foarte puțini, am semnat pe 10%. Dacă se îmbogățește cineva, Cat Music se îmbogățește, nu noi, ei iau 90%. Nu mai avem ce face, contractul e semnat, nu are nimeni ce să mai facă. Așa se semna pe atunci, în acea perioadă, eram cam fraieri, ca să zic așa.

Eu și Mihai am compus piesa «Marea te cheamă la ea», iar Adi și Sorin au scris versurile, eram o echipă foarte unită. Anual îmi vin foarte puțini bani, din această piesă, sume infime, doar vreo 100 de lei anual. Dar mai am niște piese compuse și difuzate. Nu trăiesc din amintiri, am venituri din Youtube și venituri din drepturi de autor, în jur de 2.000 de lei anual“, a dezvălui Maxer.