Nicoleta Luciu l-a înșelat pe Dinu Maxer cu Nuțu Cămătaru? Fostul iubit dă din casă: „De ce tace?” EXCLUSIV

Controversatul volum ”Dresor de lei și de fraieri”, scris de Codin Maticiuc, în care Nuțu Cămătaru face dezvăluiri incendiare, a aruncat în aer showbiz-ul românesc. Nicoleta Luciu l-a înșelat pe Dinu Maxer cu Nuțu Cămătaru? Contactat de reporterii Playtech.ro, Dinu Maxer, solistul trupei AXXA, își provoacă fosta iubită, pe Nicoleta Luciu, să iasă la rampă cu declarații: ”Sunt curios și mă întreb de ce Nicoleta nu apare să declare ceva? De ce tace?”.

Referitor la incendiarul său volum ”Dresor de lei și de fraieri”, Nuțu Cămătaru a menționat că nu a dorit să ofere detalii picante despre femeile care i-au plăcut, și nici nume, pentru a nu le băga în belele cu actualii lor parteneri de viață, însă tot a luat ”foc” showbiz-ul autohton: ”Am cenzurat despre femei. Nu am vrut să atragem antipatie, altele s-au căsătorit, au copii, sunt măritate, la casa lor, e mai frumos așa…”, mărturisea Nuțu Cămătaru, la lansarea cărții despre viața sa.

Nuțu Cămătaru a povestit cum a cunoscut-o pe superba Nicoleta Luciu, fost iepuraș Playboy, vedeta cu cei mai mari sâni naturali:

”Eram în Drumul Taberei, pe la terasele alea multe, înainte să le dărâme, nu în Herăstrău”, a explicat Nuțu Cămătaru, care în 2006 menționa că Nicoleta a fost una dintre cuceririle sale. Legăturile pe care vedeta le-a avut cu Nuțu și Sile Cămătaru au luat amploare în 2003, în timp ce aceasta avea o relație cu Dinu Maxer?:

”N-am băut și n-am fumat niciodată! Am făcut toată viață sport, dar am un viciu: îmi plac femeile și nu mă pot plânge, am fost întotdeauna înconjurat de cele mai frumoase fete. Am fost și eu, și Sile cu femei celebre: Nicoleta Luciu, Rose-Marie, care dansează la „Surprize, Surprize!”, pentru Andreea Marin, și multe altele! Păi, Elena Ioniță (n.r.- una dintre membrele trupei DeCorazon și actrița de telenovele) a zis că-i logodnica mea, dar n-a fost! Nu mai am nicio treabă. Am fost în 2003. Era domnișoară. Păi a cui să spună că e logodnica?

A lui Vasile de pe uliță?! Dacă nu zicea că-i logodnica lui Nuțu Cămătaru, cine mai auzea de ea?! Sile a fost și el cu Nicoleta Luciu. Cum să se zică că noi aveam nevoie de prostituate, când noi eram cu cele mai frumoase fete?”, povestea Nuțu Cămătaru, în trecut, pentru ziarul Averea.