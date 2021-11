Motivele uluitoare pentru care s-au despărțit Dinu Maxer și Nicoleta Luciu. Adevărul s-a aflat abia azi

Dinu Maxer a fost extrem de transparent și a povestit despre relația pe care a avut-o cu Nicoleta Luciu. Puțini știau motivul real al separării celor doi. Ce i-a adus pe drumuri separate?

Dinu Maxer, detalii despre relația cu Nicoleta Luciu: motivul despărțirii

Dinu Maxer a acceptat și el provocarea lui Cătălin Măruță și a răspuns la cele mai picante întrebări. Acesta este deja de ani buni în vizorul românilor, iar în tot acest timp doar două relații au fost cunoscute tuturor.

Una din ele s-a terminat fulgerător, moment în care tabloidele abia dacă se opreau din a scoate în prim-plan detalii despre cei doi. Dinu și Nicoleta Luciu au trăit o frumoasă poveste de dragoste ce s-a terminat în anul 2005.

Mulți din fanii lor îi vedeau împreună toată viața, dar soarta a decis altceva. Vedeta a declarat că celebra actriță care s-a retras din showbiz-ul românesc de când a devenit mamă își dorea atunci să se căsătorească.

De asemenea, frumoasa brunetă avea planuri mari și își dorea copii, dar el nu era dispus să facă acești pași atunci. Un alt motiv al despărțirii a fost gelozia bărbatului. El nu era de acord ca ea să joace în telenovele. Este cunoscut faptul că Nicoleta a avut câteva roluri importante în cele mai mari producții românești de la începutul anilor 2000.

Vedeta a mai declarat că dacă nu s-ar fi căsătorit cu actuala sa soție nu ar fi ales nicio altă femeie alături de care să ajungă la altar. El a mai recunoscut că a fost îndrăgostit nebunește de Alexandra Dinu în perioada în care se scria despre relația lui cu fostul model.

„N-am vrut…”

Cătălin Măruță: Spune numele unei vedete de care ai fost îndrăgostit în secret!

Dinu Maxer: Alexandra Dinu

Cătălin Măruță: Erai cu Nicoleta Luciu și erai și îndrăgostit de Alexandra Dinu în perioada aia? În ’99 când făceam emisiuni la TVR veneau saci de scrisori. 90% le avea Dinu Maxer și la fete Alexandra Dinu. Saci de scrisori primea.

Cătălin Măruță: Spune 3 motive care au dus la despărțirea de Nicoleta Luciu

Dinu Maxer: Eu plecasem în viață cu istoria părinților mei și nu am vrut să mă căsătoresc. Nu știu de ce m-am căsătorit cu Deea, așa că poți să o întrebi tu pe ea. Ne-am despărțit în 2005 eu și Nicoleta. Eram gelos, chiar nebun de gelos. Nu m-am căsătorit pentru că mă luptam cu un concept care era mai puternic. N-am vrut să am copil, n-am vrut să mă căsătoresc și n-am vrut să joace în telenovele. (Sursa: „La Măruță” – Pro TV)

Ce defecte are soția sa?

Cătălin Măruță: Spune numele unui bărbat celebru care i-a făcut avansuri soției tale în timpul căsniciei.

Dinu Maxer: Andrei Ștefănescu! Era în anul 2005, atunci când mă despărțisem de Nicoleta și era mare circ după separare. Noi ne-am ascuns vreo 2 ani. Nu am fost cu amândouă deodată, deși așa a părut. După două săptămâni de la despărțire am vb cu Nicoleta și i-am zis de prietena mea. Iată și demonstrația că am iubit-o foarte mult! Deea avea 15 ani și eu aveam 32 de ani atunci. Am demonstrat că nu contează diferența de vârstă și nici la câți ani începi o relație. Ea termina clasa a 9-a atunci. M-am gândit atunci dacă îmi place atât de mult de ea sau nu. Mi-am dat seama că vor fi multe săgeți ațintite spre mine. Am ținut ascuns totul până a împlinit 18 ani. Familia nu a știut chiar imediat. Părinții ei au aflat până când ea a făcut 16 ani, ai mei nu au aflat, dar au bănuit. Au fost de acord în cele din urmă.

Cătălin Măruță: Dacă nu ai fi cunoscut-o pe Deea cu cine altcineva din lumea publică te-ai fi căsătorit?

Nu mă gândeam la căsătorie. Dacă nu era Deea, nu mă căsătoream niciodată.

Cătălin Măruță: Spune numele unei femei din showbiz-ul românesc căreia i-ai făcut avansuri și nu a funcționat.

Dinu Maxer: Tot Alexandra Dinu

Cătălin Măruță: Spune trei defecte ale soției tale!

Dinu Maxer: Cheltuitoare, dezordonată, stresată la volan când sunt în dreapta ei. Mă enervează de fiecare dată.