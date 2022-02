Scandal la Survivor România după ce Relu nu a primit mâncare de la Războinici. De ce nu au trimis colegii, Delea explică

Cei doi concurenți aflați în exil, CRBL și Relu Penescu, au trecut prin momente extrem de grele. De altfel, în mărturiile din episodul de luni seara, cei doi au făcut dezvăluiri emoționante. Pe de altă parte, CRBL, primind mâncare de la colegi, a împărțit-o cu Relu, acesta din urmă recunoscând gestul. Cu toate astea, „Războinicul” Penescu nu a primit nimic din partea colegilor săi, iar explicația avea să o dea Alex Delea.

Relu Penescu: „Mi-am pus întrebarea de ce eu în toată perioada”

Relu Penescu trece prin momente extrem de grele pe Insula Exilului. Fără mâncare, și cum multe întrebări fără răspuns, „Războinicul” Relu Penescu este dezamăgit, pe de-o parte, de decizia Ștefaniei, dar pe de alta și resemnat. Cu toate astea, marea lui problemă este lipsa de reacție a colegilor, și faptul că nu i-au trimis nimic de mâncare. În aceeași mărturisirei, Relu recunoaște că CRBL a împărțit ceea ce a primit de la colegii săi, referindu-se la mâncare:

„Mi-am pus întrebarea de ce eu în toată perioada. La ultimul joc am adus 2 puncte, mereu am adus contribuție. Exilul este iadul pe pământ. Vreau să îl completez pe CRBL: dacă nu mai aveam provizii, măcar acel cocos de pe insulă să îl trimită, crud sau prăjit. Nici măcar acea bucată infimă de cocos. Nu găsesc explicații, am vorbit cu mine, cu natura, cu Dumnezeu. Dar sunt la Survivor, merg înainte, până la capăt. Doar publicul decide pentru Relu, atât, nimeni de aici nu îmi poate decide soarta. Nu suntem o echipă, e teatru de comedie aici. CRBL a primit mâncare și am împărțit cu el, de două ori. Și mie mi se reproșează că am prea mult respect pentru Faimoși. Nu sunt ca ei, sunt doar desconsiderat.”, mărturisește Relu Penescu.

„Nu am știut cum să facem și am lăsat-o așa”

Motivul pentru care Relu Penescu nu ar fi primit deloc mâncare, a pus și fanii pe jar, dar nu pentru mult timp. Cel care avea să explice motivul, a fos Alex Delea, coleg cu releu Penescu în echipa „Războnicilor”, acesta declarând:

„Eu am întrebat, când s-a gătit, daca nu lipsește farfuria lui Relu. Nu am știut cum să facem și am lăsat-o așa. Am zis ok, dar e adevărat. Relu nu a primit nimic de la noi.”

Un alt moment tensionat a fost răbufnirea Ștefaniei Ștefan, cea care de altfel l-a și nominalizat pe Relu Penescu, tânăra izbugnind în lacrimi:

„Pot spune că a fost o greșeală, toți colegii au vrut să îi dea mâncare. Chiar am vrut să îi trimitem mâncare. Chiar așa este și îi voi da porția mea. Pare că suntem nesimțiți, dar am înțeles greșit. Ne asumăm. Punem la porția trecută și pe cea nouă. Este o eroare.”, a mărturisit Ștefania Ștefan în lacrimi.

„Este ce poate fi mai greu la Survivor”

Din tabăra adversă, CRBL, aflat cu Penescu pe Insula Exilului, în afară de mărturisirile despre ceilalți colegi, recunoaște că „Este ce poate fi mai greu la Survivor.” Deși se consideră un om destul de puternic, aflat în exil, a constatat că ceea ce se întâmplă la „Survivor” nu este, nici pe departe, atât de ușor pe cât credea înainte, declarând:

„Nu credeam că este în halul ăsta, credeam că este mai ușor. Aproape că îmi vine să plâng când mă gândesc că am fost trimis la pușcărie fără motiv. Acest exil este ca o pușcărie în care nu se întâmplă nimic, în care nu ai cu cine să vorbești, mâncare nu există. Ce mă șochează este că, la pușcărie, se duc cei vinovați. Eu am fost trimis în exil pe ce motive? Pe ce criterii? Așa, la râs, să ne distrăm? Îl trimitem pe prost, că el poate? De ce eu să pățesc asta, primul? Când eu mi-am făcut treaba cel mai bine, mi-am adus aportul la Survivor.”, declară, extrem de mâhnit, CRBL.

CRBL îi cere Nataliei explicații: „Să răspundă Natalia, că e decizia ei și numai a ei”

În aceeași mărturisire, CRBL extre extrem de revoltat față de ceea ce se întâmplă cu mâncarea, și nu înțelege de ce Natalia a luat decizia de a-l trimite în exil:

„Nu doresc nimănui. Dar pentru că am trecut eu prin asta, le doresc tuturor să ajungă aici. Tuturor! Ca să înțeleagă despre ce e vorba la Survivor. Vreau să mă bag peste tine, Relu, scuză-mă, e o întrebare la care nu aștept răspuns. Dar trebuie să o pun: nu vă e rușine, mă, să nu îi trimiteți porția lui de mâncare? Pentru ce trăim aici, nu vă e rușine? E mâncarea pe care el a câștigat-o. Eu cu greu am împărțit-o pentru că e munca mea. Nu îmi venea să cred, am așteptat, am zis că vine mai târziu. Dar nimic. Echipa mea știe, fiecare cu porția lui muncită. Echipa mea știe cum e, eu nu i-am aplaudat pentru că mi-au trimis mâncarea. Nu contează scuzele, fapta a fost făcută. Nu contează că trimit mai multă mâncare. Pentru mine contează de ce sunt eu aici. Să răspundă Natalia, că e decizia ei și numai a ei. E zero ce spune ea.O să pot să duc mai departe tot ce mi se pune în cârcă!”, a mai spus vedeta.

Rămâne să vedem ce se va întâmpla, după revenirea din exil, între CRBL și Natalia, dar și între Relu Penescu și colegii săi din echipa „Războinicilor”.