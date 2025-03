Scandal la Opera Română, unul dintre cei mai mari scriitori contemporani, jignit din cauza unui loc de parcare

Un scandal rușinos s-a desfășurat chiar la Opera Română. Unul dintre cei mai mari scriitori contemporani ai țării a fost jignit din pricina unui loc de parcare. Marea surpriză a fost însă identitatea celui implicat.

Nu mai este un secret faptul că locurile de parcare ajung să fie motiv de certuri aprinse între șoferi, astfel de scene se petrec destul de des în parcările din jurul blocurilor de locuințe. Nu ne-am aștepta să aflăm despre incidente similare în locuri în care cultura este rege. S-a întâmplat însă la Opera Română.

Igor Bergler este un scriitor român de succes, regizor, scenarist și critic de film, cunoscut pentru romanele sale de tip thriller istoric. Născut pe 21 septembrie 1970 în Timișoara, el este doctor în management și profesor de naratologie.

A devenit cel mai bine vândut autor român din ultimele trei decenii, cu cărți traduse în peste 30 de țări. Recent, a trăit o experiență ce l-a scos din minți. Autorul a povestit pe o platformă de social media ce a pățit în parcarea de la Opera Română.

Curios cine sunt smecherii cu pricina, am urmarit de mai multe ori fenomenul. Locurile devin libere ca prin minune doar cand apar bolizi de peste 100.000 de euro. Aia ca mine, cu masini mici sunt demni de tot dispretul. Pleava. N-au furat destul. Si totusi astia ca mine tinem opera in viata si platim biletele alea scumpe-intre 50 si 80 de euro pe reprezentatie pentru locurile pe care le cumpar eu. Inclusiv salariile mitocanilor alora, dar si ale sefilor lor, complici la porcaria asta”, a povestit autorul, pe pagina sa de Facebook.

După ce a trecut de mai multe ori prin experiența bizară a locurilor de parcare de la Operă, a decis să riposteze. Schimbul de replici a devenit din ce în ce mai aprins, așa că s-a ajuns la intervenția oamenilor legii. Așa a aflat că unul dintre cei cu care intrase în conflict era directorul general- adjunct al Operei.

Intre timp, eu am coborat din masina pentru ca incepea spectacolul. Politistul mi-a zis ca domnul e directorul general- adjunct al operei si a plecat, dar politista, suflet mai impresionabil, m-a privit adanc, aproape pana la conjunctivita si mi-a ordonat sa plec de acolo. Am refuzat si m-am indreptat spre intrare.

Scriitorul a povestit apoi că a fost jignit și amenințat de reprezentantul instituției, bărbatul schimbându-și comportamentul doar în momentul în care Bergler a scos telefonul mobil și a început să îl filmeze.

„Am avut asadar neplacerea sa-l cunosc. Omul e de o mitocanie rara, foarte sigur pe el, ca orice imbecil, nesimtit si arogant pana la lesin. (…)

Cand l-am intrebat ce legatura are unul ca el cu Opera, i-a sarit tandara si mi-a suierat printre dinti cam asa. Spicuiesc intr-o ordine aleatorie: „Mars, ma, de aici( o fi fan Anca Alexandrescu). „Ai grija, ca mai vii tu pe aici. Am luat de la politisti datele tale!” Si alte amenintari in cel mai pur stil mafiot. Dupa care m-a facut in toate felurile. M-am gandit sa imortalizez momentele si am scos telefonul. Si-a schimat brusc discursul. A lasat tutuiala si amenintarile si a incercat sa fie ironic, ca ” simpaticule”, si alte tralala din astea care erau rostite ca niste injurii, desi nu erau (am si filmarea asta).

La un moment dat a sunat gongul si m-am cam si plictist. Asa ca am facut stanga imprejur si am intrat. A venit in foaier dupa mine si imi tot repeta ” ne mai intalnim noi, ne mai vedem noi, viata e scurta”. Iar dupa ce am intrat in sala s-a proptit intr-o pozitie surprinzator de bipeda si m-a fixat pana s-a stins lumina. Cred ca i s-a parut ca asa ma intimideaza.”