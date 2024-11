Celebrul tenor Placido Domingo a venit în România. Gestul incredibil pe care l-a făcut la Opera Română din București

Celebrul tenor Placido Domingo a venit în România, unde a susținut un spectacol memorabil, pe data de 4 noiembrie, la Sala Palatului, din Capitală. Cu această ocazie, artistul de renume mondial a vizitat și Opera Națională din București.

Așadar, a fost un spectacol de zile mari în București, unde celebrul tenor Placido Domingo i-a încântat pe românii pasionați de muzică bună. Concertul de la Sala Palatului s-a ținut cu casa închisă. Alături de Placido Domingo ar fi trebuit să urce pe scenă și Alexandra Coman, alături de tenorul Vlad Miriţă. Soprana a transmis însă că nu va putea participa la concert.



„Cu regret anunţ ca am anulat participarea mea in cadrul concertului tenorului Placido Domingo de la Sala Palatului din data de 4 noiembrie 2024. Motivul pentru care am luat aceasta decizie este legat de perioada maternităţii în care mă aflu cu recunoştinţă, dar şi cu asumarea complexităţii acesteia. În momentul în care am acceptat invitaţia maestrului Domingo încă nu născusem şi nu cunoşteam toate dimensiunile rolului de mamă. Sunt sigură că ne veţi revedea pe scenă curand”, a fost mesajul artistei.

A vizitat Opera Națională

După concert, celebrul tenor spaniol, însoțit de Ioan Holender au mers la Opera Națională din București, unde au avut o întâlnire cu managerul instituției de cultură, Daniel Jinga. La plecare, celebrul tenor spaniol a lăsat un mesaj emoționant în cartea de onoare a Operei Naționale Române din București. Mai exact, textul pe care Plácido Domingo l-a scris semnifică numele lui, scris din note muzicale.

Vizita lui Placido Domingo a fost confirmată de conducerea instituției de cultură, care a recunoscut că speră ca în viitor Placido Domingo să fie prezent pe scena Operei Naționale.

”Opera Națională București confirmă cu deosebită plăcere vizita recentă a domnilor Ioan Holender și Plácido Domingo.​​ ​​Această întâlnire a avut un caracter informal, oferindu-ne oportunitatea de a discuta despre perspectivele și evoluțiile actuale din lumea operei.​​ ​​Prezența acestor două personalități marcante reprezintă o onoare pentru noi și subliniază importanța Operei Naționale București pe scena culturală internațională.​​ Și… da, nu vă pot dezvălui încă, dar sperăm într-o minunată prezență viitoare a marelui tenor Plácido Domingo pe scena Operei Naționala București”, a declarat Daniel Jinga, managerul Operei Naționale.