Scandal între Oana Roman și Marius Elisei după despărțire. Ce îi cere bărbatul

Povestea de dragoste dintre Oana Roman și Marius Elisei a ajuns, din nou, la bun sfârșit, după ce influencerița și tatăl fetiței sale au avut parte de o relație tumultoasă, cu multe certuri, despărțiri și reîmpăcări. Ce i-ar fi cerut fostul soț fiicei lui Petre Roman.

A început un adevărat război între Oana Roman și Marius Elisei, după ce cei doi foști parteneri de viață au decis să meargă pe drumuri separate, la puțin timp după ce au aniversat 10 ani de relație.

Deși acum doi ani de zile, părinții micuței Isabela au divorțat oficial, la notar, Oana Roman și Marius Elisei au decis să mai dea încă o șansă iubirii lor, însă destinul a avut, ulterior, alte planuri pentru ei.

Ajungând în faza ultimatumurilor, Oana Roman a mărturisit că Marius Elisei i-ar fi cerut mamei fiicei sale să renunțe la numele său de familie, cel dobândit după căsătoria lor și pe care fiica fostului premier Petre Roman încă îl poartă, legal.

Pe de altă parte, Oana Roman îl acuză pe fostul ei partener de faptul că Marius Elisei nu s-ar fi implicat atât de mult în educația fiicei lor Isabela, precum și în participarea financiară la creșterea ei.

Oana Roman a distribuit conversația dintre ea și Marius Elisei pe Instagram, acolo unde internauții au observat faptul că influencerița încă îl are trecut în telefon cu apelativul „Iubire”, semn că sentimentele ei față de tatăl copilului său nu ar fi dispărut complet.

„Este un lucru pe care ni l-am dorit cumva amândoi. Eu îi spun de foarte mult timp că trebuie să ne separăm definitiv, pentru că nu cred că mai avem nicio șansă să mai reparăm ceva în relația noastră.

Avem viziuni total diferite asupra vieții, dorințe total diferite în ceea ce privește viața. Vedem lucrurile total diferit. Am încercat cât s-a putut. Nu s-a mai putut. Este un lucru pe care și eu mi l-am dorit, dar mă repet.

Mi-aș fi dorit ca acest lucru să nu se întâmple acum, pentru că nu este OK că am rămas singură cu toate pe cap.

Trebuie să am grijă și de copil, și de casă, și de mama, și de cumpărături, și să muncesc, să plătesc facturi și să le fac pe toate, dar asta e. El nu mai locuiește cu noi. Am hotărât acest lucru, doar că el a hotărât să plece mai devreme decât am stabilit.

Atâta tot. Cum am scris și în story-ul anterior, eu mă simt eliberată de o foarte mare povară, pentru că nu ne mai era bine împreună. Nici eu nu mai eram fericită, nici el nu era fericit. Fiecare cu greșelile lui. Fiecare cu problemele lui.”, a declarat Oana Roman pe rețelele sociale.