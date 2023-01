Cum era Oana Roman tratată de tatăl său, Petre Roman, în copilărie: „Când îmi dădea o palmă, vedeam stele verzi și îmi ţiuia timpanul”

Oana Roman nu s-a sfiit niciodată să vorbească despre traumele suferite în copilărie. Vedeta a vorbit deschis despre abuzurile tatălui său, Petre Roman. Fostul premier îi administra corecții „de vedea stele verzi”, ori de câte ori prindea ocazia.

Oana Roman a rămas cu sechele mari din copilărie și a făcut dezvăluiri despre educația aspră de care a avut parte de la părintele ei, Petre Roman. Deși au trecut atâția ani, vedeta își amintește chiar și acum bătăile crunte pe care le-a primit de la tatăl ei. De fiecare dată când făcea o trăznaie, fostul politician o bătea crunt, spre disperarea Mioarei Roman, care se vedea neputincioasă în fața situației.

Mai mult de atât, ea a recunoscut că a fost în depresie și a avut nevoie de terapie. Din acest motiv, relația celor doi nu a fost niciodată una buna, iar vedeta nu a vorbit ani de zile cu Petre Roman.

„Tata a fost un tată dur, mi-am luat şi bătăi foarte mari de la el şi pentru că eram un copil nu foarte cuminte. Probabil că şi pentru un fel de spaimă…Pe când aveam 8, 9 , 10, 11 ani cam aşa.

Plecam la joacă şi trebuia să vin la 8, nu veneam la 8 şi mi-o luam. Mă bătea cu cureaua de îmi sărea apa în cap. Voia o disciplină poate uşor exagerată, asta pentru că şi el toată viaţa a fost un om extrem de disciplinat… o extremă dusă la extrem, dacă pot spune aşa.

Se pare că eu am fost un copil mai năstrușnic. Dacă întârziam o jumătate de oră faţă de ora la care trebuia să fiu acasă mi-o luam. Am luat o palmă, am luat și mai multe. Cred că la el era un mod de a-și controla panica, să nu pățesc eu ceva. Aceste întâmplări au avut loc până pe la vârsta de 10 ani.

De palma lui tata mi-aduc aminte și astăzi. Când mi-o dădea, vedeam stele verzi și îmi ţiuia timpanul. Probabil nici el nu își dădea seama că dă atât de tare sau că lucrurile astea mi-au rămas întipărite. E mult spus că am fost un copil abuzat. Dar pentru mine aceste lucruri au rămas. El a fost destul de dur cu mine, tot timpul”, povestea vedeta de televiziune, în urmă cu ceva timp.