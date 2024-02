Scandal în tabăra Războinicilor. Robert nu a mai suportat și a pus-o pe Maria Lungu la punct: „Chiar nu am respect”

În cadrul ediției cu numărul 13 din Survivor All Stars, în tabăra Războinicilor izbucnește un scandal de toată frumusețea. Motivul? Băieții nu ascultă deloc părerea fetelor, când aceasta este expusă. Maria Chițu este cea care a sesizat acest aspect și s-a luat la contre cu Alex Delea.

După ce concurenții din tabăra albastră au vorbit despre cele petrecute la consiliu între Jador și Zanni, Maria Chițu s-a supărat. Concurenta le-a reproșat băieților, în speță lui Alex Delea, că părerea fetelor nu este ascultată.

În tot acest timp, ea și Alexandra Duli au încercat să intre în vorbă și ele. Dar băieții au acaparat discuția și au intrat peste ele, dar și peste alți băieți. Unul dintre cei care a întrerupt-o pe Maria Chițu a fost Iancu Sterp, cu care aceasta s-a mai certat.

„Și Duli a vrut să vorbească… noi încercăm. Am încercat de două ori să vorbesc, Duli de trei ori. Da, dar închizi discuția… Sunt supărată pe Alex Delea, el mereu are ceva cu vocea mea. Eu, vorbind mai subțire, are impresia că mă victimizez sau am nevoie de ajutor. Nu e așa. Sunt aici de ceva timp și nu pot să îmi exprim o opinie”, este momentul în care Maria Chițu le-a atras atenția băieților.

„Vorbiți, măi, vorbiți. Doamne, dar vorbești de parcă ți-a zis cineva să nu vorbești. Vorbești de parcă încerci să mă faci să mă simt prost. Nu am închis discuția, nu vă mai victimizați în halul ăsta. Dacă vrei să spui ceva cu adevărat, intră și spune-o, fără a te menaja de ceva. Acum îmi pare rău că nu am fost atent să îi dau atenție”, a fost replica lui Alex Delea, după ce colega lui s-a luat de el.

„Da, dar noi nu putem să vorbim dacă voi încontinu vorbiți. Și nu ascultați deloc”, a intervenit și Alexandra Duli.

„Ba da, e victimizare”, a replicat și Robert Moscalu.