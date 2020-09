Scandal în showbizul românesc! Axinte și Liviu Guță se ceartă pe bani. De unde a pornit totul

E scandal de pomină în showbiz-ul autohton. Astfel, manelistul Liviu Guță în vârstă de 41 de ani îl atacă pe Florin Petrescu, alias Axinte, de la ”Vacanța Mare”, într-un filmuleț postat pe Internet, în care susține că actorul îi este dator cu 14.000 de euro, bani ce îi reveneau din cântări, în urma unei înțelegeri verbale.

Scandal în showbizul românesc!

Însă contactat de reporterii Click!, Axinte neagă spusele lui Liviu Guță, ba chiar se gândește serios să-l invite la tribunal. Liviu Guță și-a spus oful pe Internet, ținta sa fiind Axinte, iar colaborarea lor ar fi avut de suferit, conform spuselor manelistului, din cauza banilor.

”Axinte e un papiţoi cu căciulă. Are să-mi dea 20. 000 euro, din concerte, din 2009! Mi-a băgat beţe-n roate, ca să nu mai cânt la spectacolele în aer liber, le-a zis tuturor că sunt ţepar. Am familie, am nevoie de bani, numai rele îmi face!”, a declarat Liviu, într-un filmuleţ publicat pe canalul său de YouTube.

”Am cântat foarte mult în Piatra-Neamţ şi tot ce există sate, comune. Din 20.000 de euro, ţin minte, şi ca să nu fiu nesimţit, cred că am primit vreo 6.000 de euro, ceilalţi s-au dus pe Apa Sâmbetei. Haideţi să vă spun cum procedează Axinte, Florin Petrescu, la spectacolele pe care le organizează şi la restaurantele de la noi. Mi-au spus foarte mulţi oameni, am filmări, când Axinte îi spune unui patron de local că Liviu Guţă nu mai cântă, că cere foarte mult, că mai bine ar aduce pe altcineva. Vă daţi seama că, în toţi anii mei, Axinte mi-a făcut cel mai mare rău, dragii mei. Pentru că atunci când nu te supui şi nu mergi pe banii pe care ţi-i dă el, începe să facă manevre de genul ăsta. M-a pus şi pe afişe, cap de afiş, pe la evenimentele din ţară, eu nu ştiam nimic, el îmi zicea că s-a suspendat spectacolul. Lumea venea de dragul meu, iar Axinte le spune că n-am ajuns, că-s neserios, că aşa fac mereu”, a mai spus acesta.

”Liviu e un nebun de om”

Contactat însă de reporterii Click!, Florin Petrescu spune că Liviu caută motiv de scandal, pentru a-şi creşte contul de YouTube.

”Liviu e un nebun de om. Nu-l mai bagă nimeni în seamă, nu mai are nunţi că nu-l ia nimeni şi s-a făcut vlogger peste noapte. Îl dau şi în judecată dar, câinii latră, ursul merge. Şi pe Daniela Györfi a certat-o că, în 2004, el a scos piesa «De ce mă minţi, de ce mă minţi?» şi că e melodia lui, nu a Danielei. Stă acasă şi nu are ce face! Stă şi el în casă şi se plictiseşte. Şi ce zice, dau şi în Daniela, că e melodia mea, dau şi în Axinte, că acum 15 ani avea să-mi dea bani, dar nu mi i-a mai dat, şi de aceea nu mă mai ia lumea la concerte”, a declarat Florin Petrescu, potrivit sursei citate.

De altfel, Liviu Guță are o viață demnă de telenovelă, fugind din țară în adolescență pentru a câștiga bani. Acesta a divorțat în 2019, după 13 ani de căsnicie, acesta dând de înțeles că vinovat ar fi unul dintre amici:

”Să nu îţi aduci cel mai bun prieten în casă, că s-ar putea să pleci tu, şi el să rămână! Sper că m-am făcut înţeles şi mai vreau să spun ceva. Nu am greşit niciodată cu nimic, sunt un om cu suflet mare! Eu suport înjurături şi cuvinte defăimătoare. Sunt un om care îşi iubeşte copiii şi nu aş fi putut să zic motivul despărţirii de fosta soţie! Dar un singur lucru vă spun şi sper să îl înţelegeţi şi să terminaţi odată pentru totdeauna cu judecăţile voastre inconştiente! Mi s-au făcut multe manevre din cauza vocii mele! Am alergat ca un nebun ca să îmi întreţin familia, copiii! Şi rezultatul a fost altul, la sfârşit! Vă rog, din toată inima, nu mai judecaţi un om după aparenţe!”.

La trei luni după aceea, de la despărţirea de mama copiilor, solistul a anunțat căsătoria cu o brunetă frumoasă, pe nume, Roxana Maria, din Cluj.