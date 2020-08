Liviu Guță, acuzații grave la adresa Marei Bănică: „A vrut să mă bage la pușcărie și mi-a înscenat moartea“

Liviu Guță, vedeta din lumea manelelor, îi aduce acuzații grave jurnalistei Mara Bănică, despre care spune că i-ar fi înscenat o acuzație de viol și chiar moartea. Interesant este faptul că manelistul aduce incidentul în atenția presei la 7 ani după ce s-ar fi întâmplat. Mai multe detalii, în continuare.

Cântărețul de manele Liviu Guță vine cu un atac surpriză la adresa jurnalistei Mara Bănică, ce are legătură cu anumite evenimente ce au avut loc în anul 2013, când toate televiziunile anunțau că artistul ar fi decedat în urma unui infarct.

Cântărețul susține că, între timp, a aflat cine a stat la baza acestor „fake news-uri“ și că aceasta ar fi celebra Mara Bănică.

„Mi-a bătut fosta soție în ușă să-mi spună că am murit. O sunase maică-șa să spună. Pe bune, am murit? Când dau drumul la televizor, era Mădălin Ionescu și spunea: a fost un băiat atât de bun… Nu-mi venea să cred. În momentul ăla am luat telefonul, el suna încontinuu, erau apeluri peste apeluri, am închis și i-am dat mesaj lui Mădălin, repede: vezi că nu am murit!

Totodată, artistul crede că totul a pornit de la Vica Blochina, care l-ar fi bârfit cu Mara Bănică, după o discuție pe care ar fi purtat-o cu ea.

„Să vă spun cum a început totul… Eram la o emisiune la Antena 2 și Vica Blochina m-a întrebat ce mașină are Tibi, cumătrul meu. Eu i-am zis că nu are nici o mașină, n-avea nici carnet pe vremea aia. Eu am fst sincer, ce trebuia să spun că are avion? Vica, ce-a făcut, s-a dus la Mara Bănică și i-a spus chestiile astea.

Că uite, că a zis că nu are mașină, nu are nu știu ce. Și vorbisem și de Mara Bănică, că și Vica, șmecheră, mi-a zis că n-o înghite deloc. Și eu i-am zis: eu n-am treabă cu Mara Bănică, e o prietenă, mai mergem la petreceri dar nu împreună că «fura curent» la televizor, că vezi Doamne, ea ar fi fost impresara mea. Niciodată! Minte… Oricum, nu și-au făcut numărul pentru că n-au reușit“, a mai spus manelistul.