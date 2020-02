Actorul Florin Petrescu, Axinte de la trupa de comedie ”Vacanța Mare”, a fost, miercuri, la DNA, unde s-au reluat investigațiile într-un dosar mai vechi, deschis pentru trafic de influență, în care artistul are calitatea de suspect. Prima reacție.

Petrescu a fost chemat la DNA, miercuri dimineață, 19 februarie, cu privire la dosarul în care este acuzat de trafic de influență, ce se află pe masa magistraților de 8 ani. Actorul a primit rolul principal în această scenetă după ce Florin Secureanu, managerul spitalului Malaxa din Capitală de la acea vreme, a mers la DNA și a formulat un denunț împotriva sa. Medicul le-a povestit anchetatorilor că umoristul ar fi pretins și primit 5.000 de euro pentru un anume contract de publicitate cu OTV.

Artistul ar fi luat acea sumă ca să intervină pe lângă Dan Diaconescu, pentru ca cel din urmă să nu denigreze activitatea unității sanitare. Prezentatorul ar fi trebuit să nu mai facă știri negative ori alte comentarii legate de activitatea spitalului. Banii ar fi rămas la comediant, după cum spunea Diaconescu la acea vreme. Anul 2016 l-a găsit pe actor în duba de la penitenciarul Rahova, cu care urma să ajungă la sediul Direcției Anticorupție. Atunci, Axinte a negat că ar fi primit bani de la managerul unității spitalicești.

„Eu nu am luat nimic. Am zis doar sa il ajut si i-am spus lui Dan Diaconescu: “mai, nu mai vorbi in emisiuni despre spital, ca cine stie cum ai nevoie de spital. Cine vrea sa ajute pe cineva ajunge la DNA”, spunea umoristul.