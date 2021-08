Oana Mizil îl face praf pe Marian Vanghelie. Primele declarații după scandalul momentului (exclusiv)

Scandalul dintre Oana Mizil și Marian Vanghelie e departe de a se fi terminat. După ce soția fostului edil a ajuns la spital din cauza agresiunii fizice, acum ea face declarații despre cearta momentului.

La doar câteva zile de când Oana Mizil a fost de acord ca pe numele soțului ei să fie emis un ordin de restricție, ea a dezvăluit care a fost motivul pentru care scandalul conjugal a pornit.

Ea a ajuns la spital cu dureri de cap, acuzându-și soțul că a agresat-o fizic. Marian Vanghelie a negat că ar fi fost vorba despre lovituri și că tot ce s-a întâmplat a fost doar o ceartă în urma căreia Oanei i s-a ridicat tensiunea și a solicitat o ambulanță.

Oana Mizil face dezvăluiri șocante. Femeia spune că după întreg scandalul, ea și soțul ei au plecat la mare și că acum totul este bine între ei. Se pare că totul a pornit de la DNA.

Soția fostului edil a spus că cearta a pornit de la o ceartă, motiv pentru care i s-a ridicat tensiunea și a ajuns la spital. Oana Mizil a povestit că s-a trezit cu poliția lânga ea, care i-a spus să facă plângere penală împotriva soțului ei.

“Vineri seară ne-am certat din cauza faptului că eu voiam să plecăm mai repede la mare și Marian nu putea pentru că mai avea treabă în București. De la acest lucru ne-am certat, nu din alte motive cum se spune. Plus că eu am probleme cu tensiunea, am cortizonul ridicat.

Îți dai seama că Marian are o pedeapsa de 11 ani și 8 luni de închisoare. Nu este ușor deloc, cât să mai pot duce în spate? Însă voi duce totul pentru că o să pot. Dacă pe el îl condamnă, începe lupta!

Vineri, atunci, am făcut tensiune și am ajuns la Spitalul Elias, nu am chemat eu poliția. Eu m-am trezit cu poliția lângă mine și mi-au zis să fac plângere penală împotriva soțului meu. După ce ne-am împăcat am primit un mesaj agresiv, de amenințare, în care ni se spunea că ne-am pus împotriva multora și nu o să ne fie bine”, a adăugat aceasta.