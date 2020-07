Scandal după ce PRO TV a luat această decizie. Cum s-au revoltat fanii serialului Vlad

PRO TV a anunțat sistarea filmărilor pentru serialul ”Vlad” în luna martie, pentru siguranța echipelor sale, anunțând că munca va reîncepe pe platourile de la PRO TV odată ce contextul va permite acest lucru. La scurt timp, trustul a informat că povestea ”Vlad” va fi redifuzată, cu speranța că va ajunge în punctul din care a fost lăsată, imediat ce situația din lume va permite înregistrarea unor noi episoade. Decizia, înțeleasă de public, a fost, totuși, criticată, din cauza orei de difuzare.

Scandal după decizia PRO TV de a redifuza începutul poveștii ”Vlad”. Fanii, nemulțumiți de alegerea echipei

Luând în considerare contextul actual, conducerea PRO TV a decis să oprească filmările pentru serialul ”Vlad” din 23 martie, urmând a se reîncepe odată ce situația o va permite. Între timp, fanii serialului au avut la îndemână platforma protvplus.ro, unde au putut vedea toate episoadele difuzate până acum, gratuit, la orice oră.

De asemenea, echipa ”Vlad” a anunțat că a pregătit o mulțime de materiale foto și video, care pot fi urmărite pe conturile oficiale de social media ale serialului. În plus, de curând, echipa PRO TV a decis difuzarea episoadelor vechi și pe micile ecrane, dar de la ora 23, nu de la 20:30, lucru criticat de fani.

„Nu am cum, oricât mi-ați fi de dragi. Ne vedem la toamnă”

„Vazand multitudinea de postari in care ne-ati mentionat aseara, in timpul difuzarii VLAD, toata lumea a fost cu ochii pe TV, pentru a (re)vedea inceputul povestii. 🎬❤️ Nu ratati intalnirea cu personajele favorite, urmarind primele sezoane, de luni pana joi, dupa Stirile de noapte de la PRO TV. Cine a urmarit serialul aseara, sa ne spuna replica favorita in comentarii. 🤘”, este anunțul de pe pagina de facebook a serialului ”Vlad”.

„Prea târziu. Faceți cumva și dați la ora 20:30, cum era odată. Așa, nu mai văd niciun serial la ora aceea/ E foarte târziu. A doua zi la serviciu. Nu am cum să stau cu ochii pe ecran, oricât mi-ați fi de dragi. Vă pup și…la toamnă/ Hei, unii mai și muncesc. E prea târziu/ Poate îl reprogramați mai devreme. Este foarte târziu/ Vorbiți cu cei din trust să-l redifuzeze tot de la ora 20:30/ Solicitați ca ora de difuzare să fie mai devreme/ Din păcate, se difuzează prea târziu/ E prea târzie ora/ Nu pot să stau așa târziu să urmăresc/ …mai bine difuzați la ora 4.00/ Foarte târziu se difuzează”, sunt câteva dintre comentariile fanilor.