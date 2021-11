Scandal de proporții în clinica Oanei Zăvoranu! Acuzat de agresiune fizică, Alex Ashraf a făcut primele declarații: ”Eu am sunat la 112”

Alex Ashraf a făcut primele declarații privind scandalul în care a fost implicat alături de o fostă angajată a clinicii soției sale Oanei Zăvoranu. Ce s-a întâmplat, de fapt.

Alex Ashraf tună și fulgeră după ce a fost acuzat de către o fostă angajată a clinicii One Life, pe care o deține alături de soția lui Oana Zăvoranu. Partenerul de viață al actriței ar fi fost acuzat de agresiune fizică de către o fostă angajată a clinicii.

Sătul de speculațiile apărute în mediul online, bărbatul a făcut declarații în exclusivitate pentru cei de la Cancan, cărora le-a mărturisit că el ar fi fost cel agresat. Soțul Oanei Zăvoranu a povestit în detaliu tot ce s-a petrecut în interiorul clinicii controversatei brunete.

Alex Ashraf a declarat că ar fi fost zgâriat pe față și, mai mult de atât, s-ar fi dezechilibrat și ar fi căzut din cauza ei, luxându-și brațul. De asemenea, soțul actriței a mărturisit că femeia i-ar fi rupt lanțul de la gât cu intenție, știind că bijuteria era una valoroasă, primită de la mama sa.

„Dacă vin psihopate de genul ăsta care încep să urle, deci n-au ce să caute. Trebuie dați afară din clinică. Domnișoara stătea de vorbă cu cineva cu care nu trebuia să vorbească. Le-am spus «Cine vorbește cu aceste persoane pleacă».

Am început să dau afară din personalul angajat de fostul management. Nu am dat-o afară pentru că își făcea treaba, însă până a început să-mi bage bețe în roate. Mi-a dat mesaje săptămâna trecută că ea nu mai vine la serviciu. I-am zis ca nu se poate să plece și să nu am pe cine să las în locul ei. Aseară, a început să dea mesaje colegelor, tuturor angajaților.”, a declarat Alex Ashraf, exclusiv pentru cancan.ro.