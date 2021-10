Oana Zăvoranu, atac rușinos la Andreea Marin, în direct la PRO TV. Cătălin Măruță nu a știut pe unde să scoată cămașa

Oana Zăvoranu a comis-o din nou. Controversata actriță a fost invitată de curând la emisiunea La Măruță de la PRO TV, unde a lansat un atac subtil la adresa Andreei Marin. Ce a putut spune bruneta despre fosta Zână a Surprizelor.

Oana Zăvoranu nu mai are nevoie de niciun fel de introducere. Este una dintre cele mai mediatizate și cunoscute vedete din România. Stilul ei direct, onest și tranșant de a spune lucrurilor pe nume i-au adus și mai multă notorietate în ultimul an, de când a pornit un „război” împotriva influencerilor autohtoni.

Pe lângă persoane celebre precum Dorian Popa, Oana Roman, Cristina Ich și mulți alții, Oana Zăvoranu nu a avut milă nici de Andreea Marin. Querida a venit în platoul La Măruță pentru prima dată în mulți ani, după ce ea și soțul Andrei au îngropat securea războiului și au redevenit prieteni.

La PRO TV, frumoasa brunetă a făcut dezvăluiri inedite despre Andreea Marin, căreia i-a lansat un atac subtil. Zăvo a criticat-o pe fosta soție a lui Ștefan Bănică, pentru produsele la care fosta Zână a Surprizelor face reclamă.

„Cand faci reclamă la ceva care nu te umilește, atunci e ok. Când eu sunt cu priza în mână dar atunci când mă contactezi zici că ai 300 de asistente, nu e ok.

Controversata brunetă a câștigat un proces împotriva lui Luis Lazarus, după ce jurnalistul a numit-o „asasină”. Oana Zăvoranu are de recuperat daune de 15.000 de euro, pe care Lazarus trebuie să i le plătească actriței.

„Nu am bani de dat, ci am mulți de recuperat. Am mulți escroci care m-au ciordit și printre el este și Vasilica Tuturiga, care imi datoreaza bani si nu pot sa-l execut. Am hotărâre judecătorească, m-a făcut asasina peste tot. am de recuperat 15 mii de euro.

Nu-l cunoasteti dupa numele asta, pentru ca ii este rusine de el. El se numeste Luis Lazarus si are un proces intreg pierdut. Procesul s-a incheiat acum cateva luni. cum sa ai tupeu, cand esti un neica nimeni, sa zici ca vrei sa faci, sa dregi?”, a completat Oana Zăvoranu.