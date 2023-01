Scandal cu poliţia în casa Oanei Zăvoranu? „Querida” l-ar fi dat afară pe Alex Ashraf din cauza geloziei

Fanii Oanei Zăvoranu au rămas șocați atunci când au auzit că vedeta s-a despărțit de soțul ei. O altă veste le-a zdruncinat ziua: acesta ar fi fost dat afară de ea din cauza geloziei. Cei care o iubesc nu au știut cum să reacționeze atunci când au luat la cunoștință detalii din povestea greu încercată de dragoste a actriței. Ce s-ar fi întâmplat, de fapt, între cei foi foști soți? Iată care sunt ultimele amănunte!

Fanii actriței au rămas șocați de veștile recente despre divorțul său. Oana Zăvoranu și Alex Ashraf s-ar fi despărțit de soțul ei. Din păcate, cei care o iubesc pe brunetă au mai aflat că între foștii amorezi ar fi existat un episod neașteptat în care a fost implicată și Poliția.

Concret, Oana Zăvoranu l-ar fi prins pe Alex vorbind cu una dintre femeile care l-au vrăjit pe bărbat de-a lungul timpului. Actrița s-ar fi enervat extrem de tare când a văzut asta, iar mai apoi lucrurile au scăpat de sub control rapid. Se pare că între cei doi a existat o altercație puțin mai agresivă, moment în care au intervenit oamenii legii.

Concret, cea din urmă a sunat la Poliție. Aceasta le-a spus agenților în repetate rânduri să îl ia pe Alex Ashraf din casa ei cât mai repede posibil. De asemenea, de față la acest episod au fost martori 6 prieteni comuni ai cuplului, dar și femeia care se ocupa de curățenie în locuință, conform spynews.ro.

La scurt timp după ce s-a vorbit despre un scandal de divorț, cei doi au fost surprinși în mașină în timp ce se sărutau. De asemenea, femeia a postat zilele trecut un mesaj pe rețelele de socializare în care i-a asigurat pe fani că nu există probleme în mariajul ei.

,,Vă pup și vă iubesc și să nu mă credeți decât pe mine! Alex Ashraf, știi că ești inima mea, da? Just the two of us (n.r. doar noi doi)”, a scris Oana Zăvoranu, într-o postare distribuită pe Instagram.