Scandal colosal între Bianca Drăgușanu și Iulia Sălăgean. E șocant cum s-au jignit cele două

Scandal showbiz: Bianca Drăgușanu și Iulia Sălăgean s-au jignit

Au gusturi comune la bărbați, preferințe asemănătoare în materie de modă, dar totuși nu reușesc să facă front comun prea multă vreme. Fanii acestora își amintesc o perioadă în care ele au fost chiar prietene la cataramă și împărțeau păreri trase la indigo despre bărbatul pe care amândouă l-au iubit cândva.

Relația lor apropiată este acum de domeniul trecutului, după ce jigniri ca la ușa cortului și-au făcut apariția. Fosta prezentatoare de televiziune a fost implicată într-un scandal de proporții, așa că nu a trecut mult timp până să vină și cu o reacție în urma acuzațiilor aduse de către Iulia Sălăgean.

Ce a spus fosta prezentatoare?

Blondina nu mai vrea să audă de fosta sa prietenă, deși în urmă cu multe luni se înțelegeau de minune. Vedeta a declarat că vrea ca Iulia să plătească pentru vorbele aruncate în spațiul public. Fosta soție a lui Alex Bodi este pregătită să o înfrunte cu toate armele pe mama copilului bărbatului care a făcut-o să sufere.

Mai mult decât atât, vedeta a subliniat că nu are nicio legătură cu ‘acest personaj’, dar știe că meseria ei nu are nicio legătură cu televiziune. De asemenea, ea a mai detaliat că a înțeles de la DIICOT că ‘e prostituată și are alte probleme și alte dosare’, motiv pentru care nu vrea să fie asociată cu ea.

„Nu știu de ce e băgată în seamă”