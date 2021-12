Probleme de sănătate pentru Bianca Drăgușanu. Ce a pățit: „De 3 săptămâni”

Bianca Drăgușanu nu are momente de liniște. Controversata vedetă se confruntă cu noi probleme de sănătate. Fire activă și extrem de preocupată de felul în care arată, Bianca Drăgușanu este o împătimită a exercițiilor fizice. Cu toate acestea de 3 săptămâni blondina nu s-a mai dus la sala de fitness. Care este motivul.

Bianca Drăgușanu nu are nevoie de nicio descriere. Este cunoscută de o Românie întreagă drept una dintre cele mai controversate dive ale showbizului românesc, fiind cea mai titrată vedetă de la noi din țară.

Pasiunea sa pentru operațiile estetice este întrecută doar de grija excesivă pe care fosta prezentatoare de la Kanal D o are față de trupul său și felul în care arată. Bianca Drăgușanu face sport și frecventează sala de fitness de câteva ori pe săptămână, pentru a-ți menține talia de viespe și trupul sculptat.

Din nefericire, în ultimele săptămâni, fosta prezentatoare de la Kanal D a lipsit de la sală, din cauza unor probleme de sănătate cu care s-a confruntat. Acum, Bianca Drăgușanu se simte mult mai bine, după ce i-a trecut răceala care a ținut-o în casă. Vedeta practică sport de mai bine de 12 ani, fiind o fire extrem de activă.

„De mai bine de 12 ani fac sport aproape săptămânal dacă nu în fiecare zi. Am avut o perioadă de trei săptămâni în care am fost absentă și s-a resimțit, corpul meu a resimțit. Am fost răcită cobză.

Mi-am revenit, până la Revelion fac din nou pătrățele, nu mă las pentru că sunt ambițioasă și îmi iubesc mult corpul.”, a spus Bianca Drăgușanu, pe rețelele sociale.