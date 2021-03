Saveta Bogdan l-a șocat pe Cătălin Măruță cu dansul ei la bară. I-a spus tot adevărul despre gestul ei

Furtuna declarațiilor din muzica populară, stârnită în cadrul rubricii ”sosurile iuți” din emisiunea ”La Măruță”, a avut-o ca victimă colaterală pe Saveta Bogdan. Interpreta a venit să se apere chiar în show-ul de la Pro TV, unde a oferit explicații suplimentare despre momentul care a făcut-o pe Elena Merișoreanu să o denigreze în fața audienței, spune ea.

Saveta Bogdan, explicații despre dansul la bară, în emisiunea lui Cătălin Măruță

Maria Dragomiroiu a deschis un scandal fără precedent în muzica populară. Participarea sa la sosurile iuți a adus la lumină o întâmplare care a mâhnit-o. Colega sa de breaslă, Elena Merișoreanu, a avut o intervenție nepotrivită, acuză ea, într-o emisiune la Antena 1, despre pensia acesteia, care la acel moment era de 1.200 de lei și de care chiar Dragomiroiu s-a plâns anterior.

Inteția Elenei Merișoreanu a fost alta, a admis aceasta după declanșarea războiului, dar prietena sa a înțeles că a fost vorba despre un atac, drept pentru care în cadrul rubricii de ”La Măruță” a descris-o prin trei cuvinte grele. Răutăcioasă și invidioasă și mincinoasă o consideră aceasta.

Ulterior, în același context, dar fără să citească întrebarea, le-a numit pe Saveta Bogdan și Elena Merișoreanu. Cea din urmă a ripostat, simțindu-se lezată de asocierea cu Saveta. „Eu nu dansez la bară”, a spus Merișor, așa cum e cunoscută de toți interpreții din muzica populară.

„Ne-am făcut de râs prin toate ziarele”

„M-au băgat pe mine nevinovată. Eu nici nu am fost la sosuri și m-au băgat pe mine înaintaș. Nu știu cu ce am greșit. Am fost nominalizată la o întrebare de-a Mariei Dragomiroiu și uite…Nu înțeleg de ce i-a deranjat pe colegii mei așa de tare de a trebuit să se întâmple asta. Doamna, nici nu îi mai pronunț numele, a zis ca eu am dansat la bară. A fost un show din 2014 la un alt post, unde eu am intrat într-un rol.

Era vorba de o fată, care era înfiată de un ambasador, iar eu trebuia să o aduc pe drumul cel bun. Vreau să spun, eu mă duc la televiziune pentru că lumea mă cheamă. Nu am bărbat, nu am pisică, cățel. Dar în halul ăsta să te pui la un om. Interesant este că ea, înainte de asta, îmi vorbea foarte frumos și în spate necazurile. Ne-am făcut de râs prin toate ziarele. Ea m-a sunat atunci și la Capatos a dus vorba mai mult. Eu nu am vorbit niciodată de un coleg de rău. Asta e lumea, ce să facem? Lumea nu a înțeles jocul, dar așa ne trezim să ne vorbim colegii.