Satul din România care s-a scufundat într-o mare de substanțe toxice. Locul arata ireal!

Care este satul din România care s-a scufundat într-o mare de substanțe toxice. Acum, satul este acoperit aproape în totalitate de deșeuri ce provin de la cariera de cupru de la Roșia Poieni. De-a lungul timpului, localnicii au fost obligați să se mute tot mai sus de vatra satului. Din acest sat aflat în vestul țării nu a mai rămas decât o turlă de biserică, ce iese din lacul toxic întărit în timp.

Satul din România care s-a scufundat într-o mare de substanțe toxice

Este vorba despre satul Geamăna din Munții Apuseni. Imagini incredibile cu drone au arătat devastarea după ce sătenii au fost forțați să părăsească casele lor în 1978 pentru a face loc unui potop de nămol toxic dintr-o mină de cupru din apropiere.

Noile imagini, care vin într-un moment de creștere a conștientizării impactului uman asupra mediului, arată tot ce a mai rămas acum din sat, care a fost locuit cândva de aproximativ 400 de familii.

Nămolul toxic multicolor se ridică tot mai mult în fiecare an și în curând biserica, împreună cu toate celelalte clădiri din sat, va fi complet scufundată. În 1977, Nicolae Ceaușescu a anunțat planurile de a construi mina Roșia Poieni și a oferit locuitorilor afectați în jur de 1.500 de lire sterline fiecăruia să-și părăsească casa, pentru a face loc deșeurilor toxice. Un an mai târziu, satul din Muntele Apuseni era sub apa poluată, metalică. La apogeu, mina producea peste 11.000 de tone de cupru pe an, ceea ce o făcea cea mai mare mină din România.

Dar deșeurile din mină au fost spălate în valea artificială, ceea ce a marcat sfârșitul comunității îndepărtate, care a fost construită în ceea ce a devenit un bazin de captare pentru deșeurile toxice.

Pe măsură ce o cantitate constantă de lichid acid, gri și roșu, a umplut valea Geamanei după deschiderea minei, 20 de săteni au refuzat să plece și s-au mutat pur și simplu pe un teren mai înalt. Unii dintre săteni au crezut că vor fi îmbogățiți dacă acceptă să se mute. Trebuiau să fie mutați la doar câțiva kilometri distanță, dar au fost mutați la peste 60 de mile de casa lor devastată.

„Lacul” de deșeuri contaminate a continuat să crească

Localnicii au fost, de asemenea, furioși pe autorități, după ce și-au încălcat promisiunea de a muta mormintele, care încă se află în jurul bisericii ce dispare încet, sub nămolul toxic.

Pe măsură ce exploatarea a continuat, „lacul” de deșeuri contaminate a continuat să crească odată cu acesta, creând peisajul suprarealist prezentat în ultimele fotografii, cu turnul bisericii și câteva case abandonate de arătat pentru oraș.

Lacul acid conține cianură, utilizată în procesul de extracție, care este foarte toxică și poate avea un impact devastator asupra mediului în zona înconjurătoare, în cazul în care se scurge, cum ar fi otrăvirea râurilor și uciderea animalelor.

Fotograful Cristian Lipovan, care vizitează frecvent lacul și a fost martor an de an cum satul s-a scufundat sub apa otrăvitoare, spunea în 2019 despre experiențele sale prin care a surprins procesul lent și devastator.

„Geamana este un sat dispărut, un sat fantomă, înghițit de un lac care are culori vii, ireale”, spunea el.

Apa care înconjoară dealul are culoarea roșie, lacul crește rapid și oamenii din zonă trăiesc cu amenințarea ca apa otrăvitoare le va invada casele.