Andreea Marin, reacție categorică despre căsătorie. Iubitul său se va enerva să audă asta

Andreea Marin a vorbit într-un interviu despre viața ei amoroasă și motivul pentru care nu vrea să se mai recunoască.

Vedeta a avut câteva mariaje nereușite, însă a reușit să treacă cu bine peste ele și să își refacă viața alături de iubitul ei actual, Adrian Brâncoveanu. Deși se înțeleg foarte bine și au o relație de ceva timp, cei doi nu vor să se căsătorească.

„Eu sunt trecută prin viață și așa am ajuns să consider. Nu are nicio importanță asta, că dacă ai un act și nu ești bine… la ce e bun? La vârsta mea de 46 de ani lucrurile deja se așează, știi ce limite ai, ce poți și ce nu.

Pe de altă parte nu trebuie să mai demonstrez nimic nimănui, nici măcar mie. Știu cine sunt. Nu e puțin lucru să ai pe cineva aproape, care te sprijină, are grijă de înfățișarea sa, lucrurile asta îți dau un echilibru sufletesc.

Pe de altă parte, și când suntem singuri trebuie să fim bine. Nu trebuie să depindem de ceilalți ca să fim bine.”, a povestit Andreea Marin.