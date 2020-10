Ce noră ”periculoasă” are Silviu Prigoană. Soția lui Honorius arată demențial de bine

Silviu Prigoană s-a putut lăuda cu multe de-a lungul anilor, iar acum și cu o noră de nota 10. Honorius se iubește cu o femeie superbă. Cum arată aceasta și cum este viața din cuplul celor doi? Cum s-au cunoscut aceștia?

Soția lui Honorius Prigoană arată demențial! Cu toate că socrul ei este extrem de cunoscut în România, nu a ieșit niciodată din pătrățica ei și a vrut o viață liniștită alături de fiul afaceristului. Deși alegerea de la nuntă a părut una cumințică, stilul ei vestimentar este în realitate unul nonconformist, rock și plin de acente strălucitoare și deosebite. Corina Bode și Honorius s-au cunoscut în Statele Unite ale Americii în urmă cu aproximativ șapte ani, loc în care tânăra se mutase cu familia ei de la vârsta de 11 ani.

Honorius a fost în SUA la studii, iar mai apoi a întâlnit-o pe frumoasa brunetă care i-a pus inima pe jar și l-a făcut să se stabilească acolo. Cei doi au locuit peste ocean o perioadă, mai exact în Chicago. Aceștia s-au căsătorit în 2016, iar mai apoi au ales să se stabilească în România și să se ocupe de afacerile familiilor lor. Contrat stilului simplu al soțului, Corina epatează doar cu simpla ei apariție. Bruneta e extrem de sexy, modernă, are un bun gust și se vede că iubește accesoriile și hainele.

„Un eveniment unic in viata unor tineri, cununia religioasa, a devenit subiect de speculatii pentru toti neavenitii, in cazul lui Honorius si Corina Prigoana. In loc sa fie apreciata dorinta lor de a se cununa si in fata lui Dumnezeu in biserica, ei fiind deja casatoriti civil in America, unii s-au gandit sa ii critice doar pentru a face rating intr-o zi de duminica. Daca ar fi vrut sa respecte adevarul, ar fi trebuit sa intrebe si apoi sa spuna ca de fapt nasii cuplului Prigoana nu am fost eu, ci un cuplu de tineri casatoriti, Sorina si Gheorghita Moisac. Ne-am fi dorit si eu si ei sa le fiu nasa, dar tocmai faptul ca nu sunt casatorita m-a impiedicat. Haideti sa pastram o minima decenta si sa lasam tinerii sa se bucure de evenimentul minunat pe care acestia il traiesc!”

Elena Udrea