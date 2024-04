Sara, fetița cu voce de înger, a ridicat sala în picioare la Românii au talent. Jurații au fost fascinați: “Vocea ta e miere. Ești absolută incredibilă”

Ediția de vineri seară, 12 aprilie 2024, a emisiunii Românii au talent, sezonul 14, a fost una cu adevărat emoționantă! Sara Tîrnoveanu, o fetiță de doar 9 ani, a reușit să impresioneze pe toată lumea cu talentul său. Și jurații au fost fascinați și i-au acordat 4 de „DA”.

Încă de când s-a prezentat în fața juraților, Sara a reușit să-i cucerească cu frumusețea și carisma sa. În plus, micuța a ales și o rochiță spectaculoasă pentru reprezentația ei de pe scenă.

Pentru a-i impresiona pe cei patru jurați, Sara a ales o piesă în limba engleză, pe care a interpretat-o fără greșeli. Cei patru juraț au fos fascinați de prestația copilei, așa că i-au oferit patru de „DA”.

Pentru a ajunge unde își dorește, Sara a depus eforturi considerabile și a mers la numeroase concursuri și premii. Mama ei a fost cea care a dus-o la cursuri de muzică după ce a auzit-o pe micuță cântând. Până acum, Sara are 4 ani de studiu în canto și muzică ușoară. La testimoniale, ea a mărturisit că seamănă cu mama ei, pentru că și femeia cânta când era mică. Și-a dorit enorm să ajungă la Românii au talent, așa că s-a înscris la concurs.

„Eu mă numesc Sara Natalia Tîrnoveanu, vin din Suceava și am 9 ani. M-am trezit la 05:00 și am fost aici la 13:00 și am așteptat vreo 7 ore până am intrat aici și acum aștept să intru pe scenă. Mi-am dorit foarte mult să fiu la Românii au Talent, pentru că îmi place foarte mult să cânt și vreau să am o experiență frumoasă. Mama cânta muzică populară, dar doar ca un hobby””, a mărturisit Sara Tîrnoveanu, înainte să urce pe scenă.