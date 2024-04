Golden Buzz minunat la Românii au Talent! Au fost aplaudați în picioare minute în șir: ‘A fost un haka al dansurilor’

„Atunci când ne întâlnim, rupem podeaua.” Și chiar așa au făcut! Tineri, frumoși, plini de viață, au adus un spectacol de neuitat pe scena competiției. Golden Buzz minunat în ediția de vineri, 5 aprilie, a emisiunii Românii au talent. Au fost aplaudați în picioare minute în șir.

Tinerii nu fug de tradiție, au demonstrat-o fără doar și poate copiii talentați care au urcat pe scena Românii au talent. Se întâlnesc doar în weekend, pentru a repeta câteva ore, în condițiile în care fiecare dintre ei studiază în locuri diferite, dar, așa cum au mărturisit chiar ei în culise, rup podeaua când se întâlnesc!

Ansambul Hecenii are 20 de membri, cu vârste cuprinse între 14 și 18 ani. Au venit la Românii au talent pentru a ne aminti că talentul se poate naște oriunde, chiar și în micul lor sat din Republica Moldova.

Momentul lor a fost o explozie de energie și fericire. Așa cum au promis, scena a vibrat sub picioarele lor. Publicul a fost în picioare, de la masa juriului se auzea câte un „Wow” și „Vai de mine, m-au rupt!”. La final, sala s-a umplut de aplauze, nimeni nu mai stătea pe scaun.

„Vai de capul meu, nu se poate așa ceva!”, a spus Andi Moisescu.

„Ce ne-a lovit? Ce ne-a lovit?”, a exclamat Mihai Bobonete.

„Nu am văzut în viața mea un dans mai ritmat și dansat în felul ăsta. Vă jur că în acest moment am piele de găină, ați executat cu atâta dăruire și cu atâta suflet…în viața mea nu am văzut acest lucru”, a mărturisit Andra.

„Nu a fost un dans popular, a fost un fel de haka al dansurilor populare! V-aș scoate în față la orice competiție sportivă, în loc de imn, să intrați voi cu dansul astă, se vedem ce mai fac adversarii. (…) Nu am văzut atâta viață și dăruire pe scenă de foarte multă vreme. Sunteți extraordinari, sunteți fenomen”, a spus Bobonete.