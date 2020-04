Am intrat în Săptămâna Mare a Paştelui. Ultima săptămână a postului Paştelui vine cu o grămadă de tradiţii şi obieiuri, care de care mai frumoase, pentru credincioşi.

Săptămâna Mare sau Săptămâna Patimilor. Ce spune Biserica despre Post și ce nu ai voie să faci acum

În această ultimă săptămână de Post, credincioşii îşi pregătesc atât sufletul, precum şi trupul pentru a sărbătorii cum se cuvine Învierea Domnului. Credincioşii care ţin post negru în Vinerea Mare în Săptămâna Mare se spune că vor fi feriţi de toate bolile şi nu vor şti ce-i necazul şi nevoia până anul următor.

Numită şi Săptămâna Neagră în popor, această perioadă găseşte pe toată lumea ocupată. Se face curaţenie generală în casă, în curte, se mătură curţile, se repară gardurile, se curata gunoiul din suri, se lipesc si se varuiesc peretii, se spala perdelele si mobilierul, se sterg geamurile, se aerisesc toate hainele…etc..

Luni şi marţi din Săptămâna Mare se citesc Utreniile

În lunea şi marţea Săptămânii Patimilor, la utrenii, se citesc Evangheliile care aduc aminte de cele din urma invataturi ale Domnului.

Miercurea Mare apropie pe credincioşi de Sfintele Pasti, fiecare luand aminte in aceasta zi la doua exemple. Exemplul pacatoasei desfranate, instrainate de Dumnezeu (dar care aducand in aceasta zi mir si ungandu-L pe Hristos, devine mironosita) si cel al lui Iuda (ucenicul care, desi apropiat de Domnul, L-a vandut, tot astazi, pentru treizeci de arginti fariseilor si carturarilor ce voiau sa-L ucida).

Iuda a făcut ca ziua de miercuri să fie de post. De asemenea, ziua de vineri este zi de post, întrucât în această zi a fost Răstignit Iisus Hristos.

Ce nu trebuie să faci în Joia Mare

În Joia Mare oamenii trebuiau să meargă la biserică, în acest an nu va fi posibil. Vopsitul oualor in rosu se face in Joia Mare, urmand ca in Sambata Mare sa se coaca pasca si cozonacul. Acestea nu vor mai putea fi duse de către credincioşi la biserică, cum se face de obicei, din cauza epidemiei de coronavirus.

Superstiţii pentru Joia Mare

– daca doarme o femeie, va veni Joimarita care o va face incapabila de lucru tot anul;

– nu este bine sa dormi in Joia Mare, caci cine doarme in aceasta zi va ramane lenes un an intreg;

-in credinta populara aceasta zi este termenul final cand femeile trebuie sa termine de tors canepa.

-mortii vin in fiecare an in aceasta zi la vechile lor locuinte, unde stau pana in sambata dinainte de Rusalii;

Obiceiuri de Joia Mare

– o traditie este nunta (maritarea) urzicilor, ceea ce inseamna inflorirea si, implicit, incetarea acestora de a mai fi bune de mancat;

– se fac focuri in curtea casei, pentru ca mortii sa se poata incalzi.

Cine ţine post negru în Vinerea Mare va fi bine de el

In Vinerea Mare este indicat să se ţină post negru si să nu se lucreaze. Prohodul Domnului ar fi trebuit să aibă loc vineneri seara, moment când la sfârşitul slujbei se înconjuzra biserica. Nici acest lucru nu va fi posibil anul acesta din cauza distanţării sociale impuise de epidemia de coronavirus.

Sambata Mare este ultima zi de pregatire a sărbătorii de Înviere a Domnului. Gospodinele pregatesc cea mai mare parte a mancarurilor traditionale. Se termină curatenia si se fac ultimele retusuri la hainele le vom purta de Paşte.

Traditii in Sambata Mare:

– pe vremuri era obligatoriu ca femeile sa imbrace, la slujba de Inviere si in zilele de Pasti, macar o camasa noua, cusuta in orele de taina ale noptii, iar barbatii sa aiba cel putin o palarie noua.

– se sacrifica mielul si se prepara drobul, friptura si borsul de miel. De Paste nu se pregatesc foarte multe feluri de mancare.

La Înviere nu se merge, nici la cimitir, de acest Paşte

La Înviere nu se merge anul acesta şi nici la cimitir, pentru a duce Lumina Învierii celor dragi.

În ziua de Paşte, baietii merg prima dată, in zori, si apoi fetitele, dupa ceasurile zece, unsprezece. Credinta arată ca in ziua de Paste trebuie sa-ti intre intai in casa un baiat. Astfel vei avea bogăţie şi spor. Primirea unei fete în casă prima dată va aduce sărăcie.

Normal, tradiţia arată că la masa de Paşte se adună familia în număr mare. Nici acest lucru nu va mai fi posibil de acest Paşte din cauza epidemiei de coronavirus.