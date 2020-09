Sânziana Buruiană rupe tăcerea! Ce a pățit de când este mămică. Bărbații o vor felicita!

Sânziana Buruiană revine în atenția fanilor în cadrul noii emisiuni: Mămici de pitici, cu lipici! Într-un interviu, vedeta a mărturisit ce a pățit de când este mămică. Cum a reușit să se schimbe atât de tare în ultimii ani și prin ce a trecut de când a devenit mamă pentru prima oară?

Sânziana Buruiană, povestiri fără perdea. Cum a reușit să se schimbe în toți acești ani?

Sânziana a dispărut pentru o vreme din peisajul monden atunci când l-a cunoscut pe cel care avea să o facă mamă de două ori. Odată nedezlipită de Andreea Tonciu, a rupt orice prietenie și orice legătură cu lumea showbiz-ului românesc și s-a făcut femeie de casă. Și-a găsit iubirea vieții sale, s-a căsătorit, s-a așezat la casa ei, iar mai apoi a făcut un copil. Prima fetiță a cuplului e pe cale să se transforme acum în sora mai mare, pentru că pe drum este mezina familiei. Fanii acesteia îîncă și amintesc de vedetă la primele apariții pe podium, la invitațiile de la emisiuni precum Cireașa de pe tort sau Spash! Vedete la apă.

Ultimul show în care a fost în prim-plan a fost Fete bune, de pe Prima TV, iar alături le avea pe nimeni altele decât Andreea Tonciu și Simona Trașcă. Sânzi s-a certat cu Tonciu, ambele au luat-o pe drumuri diferite, au devenit mame și femei responsabile și mai cumpătate, iar acum lumea le regăsește din nou pe micile ecrane. Blondina cu emisiunea ei pentru mămici și viața de familia, iar bruneta la Bravo, ai stil. Din nou în atenția publicului, vedeta aduce detalii despre schimbarea pe care a făcut-o deja de ani buni și despre viața sa de acum.

” Familia și lucrurile făcute împreună sunt mult mai frumoase”

”Eu de când sunt cu Iza nu am mai prea avut timp de discreție, acum am numai activități de copii. Mi-am dat seama că ceva m-a schimbat. Instinctul matern te schimbă, nu-ți mai dorești să petreci non stop, îndatoririle de mamă te cheamă. Familia și lucrurile făcute împreună sunt mult mai frumoase”, a declarat Sânziana Buruiană în cadrul emisiunii de la Antena Stars. „Mi-aș dori ca toate mămicile să simtă acest lucru, acest instinct matern, să petreacă mai mult timp cu cei mici, căci parcă așa o iei de la căpăt”, a mai adăugat fosta asistentă de televiziune.