Sânziana Buruiană, gestul care i-a șocat pe români. Își alăptează și acum fetița de aproape cinci anișori

Sânziana Buruiană a bătut recordul autohton. Fosta asistentă TV își alăptează și acum fetița de aproape cinci ani. Rămâne să vedem cum va proceda din toamnă încolo, când va veni pe lume și cel de-al doilea membru al familiei.

Beneficiile alăptării sunt uriașe pentru copil, iar mămicile din showbiz știu acest lucru, drept pentru care încearcă să își țină bebelușii cât mai mult la sân. Unele dintre acestea nu au fost prea norocoase și, în scurt timp, au fost nevoite să treacă la biberon și lapte praf. Pe de altă parte, mai există și mămici ca Sânziana, care își hrănesc copiii la sân până la vârste avansată.

Fosta asistentă TV a declarat că se gândește la o metodă prin care să îi explice Isabelei că ”trebuie să păstreze laptele pentru bebeluș”. În cazul în care fetița ei nu va renunța, atunci vedeta se declară ”învinsă”, spune ea.

„Isabela este un copil minunat, inteligent și independent. Da, încă o mai alăptez și nu am încercat nciodată să opresc asta. Are o alimentație normală, însă se mai alintă și în acest mod. E atât de frumos și de ușor să o adorm! O pun la piept și în 5 minute adoarme. Față de alte mămici care au preferat ajutorul bonelor sau au ales cariera, eu mă ocup exclusiv de ea, am vrut să fiu cât mai prezentă în viața ei și nu pot decât să fiu mulțumită. Prezența părinților în viața unui copil este esențială pentru dezvoltarea lor armonioasă”, a spus blondina pentru Click!