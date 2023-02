Sammy-Jo Luxton, frumoasă blondă din MMA, și-a făcut debutul în box la gala în care a luptat Floyd Mayweather. Sportiva are și un cont pe un site pentru adulți – GALERIE FOTO

Sammy-Jo Luxton și-a făcut debutul în competițiile de box, în gala în care faimosul Floyd Mayweather a luptat într-un meci demonstrativ. Frumoasa blondă din Marea Britanie este cunoscută pentru luptele sale din ringul de MMA, dar și pentru că are un cont foarte căutat pe OnlyFans.

Floyd Mayweather are 46 de ani și s-a întors pe ringul de box, pentru un meci demonstrativ împotriva lui Aaron Chalmers, un fost star de reality TV. Fostul pugilist nu a avut nicio problemă, dar duelul a fost aspru criticat pentru că i s-a reproșat că nu s-a gândit deloc la fani și că a fost atras doar de rețeta financiară.

A fost gala în care Sammy-Jo Luxton și-a făcut debutul pe ringul de box. Frumoasa britanică are doar 23 de ani și este o speranță în o speranță în Muay Thai și MMA. În urmă cu câteva săptămâni, aceasta a anunțat că a semnat cu Professional Fighter’s League, în încercarea de a-și construi o carieră fulminantă în MMA. „Cel mai bine păstrat secret – am semnat cu PFL! @PFLMMA. Am făcut trecerea la MMA și am muncit din greu la @McrTopTeam. Voi face debutul în smartcage mai târziu în acest an”, a transmis Sammy-Jo Luxton pe Twitter. Mutarea în MMA vine după ce a câștigat o medalie de argint mondială în Muay Thai.

În meciul de sâmbătă, Luxton, cunoscută și sub numele de „Ghetto Cinderella”, a învins o altă stea a MMA și novice în box, Hayley Barraclough, în vârstă de 32 de ani, prin decizie unanimă.

„Nu mă poate opri nimeni cu o echipă ca aceasta! Debutul în box s-a încheiat cu stil”, a transmis la finalul partidei.

Jurnaliștii de la The Sun amintesc faptul că Sammy-Jo Luxton este o sportivă ca luptă din greu în cușcă. După meci a fost desfigurată, dar nu s-a lăsat de sportul ei preferat.

„Toată lumea spune că sunt ca un robot, pentru că merg înainte chiar dacă sunt lovită. Când sunt lovită, nu sunt una dintre acele persoane care spun «oh, asta a durut» și apoi încep să mă retrag. Mă enervez și vreau să te lovesc de două ori mai tare pentru că m-ai lovit așa”, spunea Sammy-Jo Luxton Sporting News.

Sursa Foto: Instagram