Salma Hayek, petrecere de pomină la 59 de ani. Actrița dovedește că vârsta e doar un număr FOTO

La începutul acestei luni, Salma Hayek și-a sărbătorit cea de-a 59-a aniversare într-un mod spectaculos, purtând un costum de baie roșu aprins pe un iaht de lux. Actrița a postat imagini pe Instagram, radiind de fericire și ținând în mână o băutură asortată. Fundalul apusului pe ocean a completat atmosfera de vacanță de vis, iar mesajul său a fost plin de recunoștință și optimism.

Cum și-a petrecut Salma Hayek ziua de naștere

Salma Hayek a ales să marcheze aniversarea într-un decor de poveste, afișându-se pe un iaht luxos în costum de baie roșu aprins. Într-o imagine postată pe Instagram, vedeta mexicană ține în mână o băutură în aceeași nuanță, în timp ce zâmbește larg către cameră. Fundalul fotografiei surprinde un apus pitoresc pe ocean, transformând scena într-un cadru idilic de vacanță.

”59 de călătorii în jurul soarelui și încă dansez. Noroc tuturor și mulțumesc pentru dragoste”, a scris actrița, împărtășind bucuria momentului cu fanii săi din mediul online.

Prietenii celebri au transmis imediat urările lor de La mulți ani, iar postarea a strâns rapid mii de like-uri și comentarii.

Prezența impresionantă a actriței la 59 de ani

Această apariție spectaculoasă nu este singulară pentru Salma Hayek. În mai 2025, ea a uimit publicul apărând pe coperta ediției Sports Illustrated Swimsuit, la 58 de ani.

”Dacă cineva mi-ar fi spus că voi fi în ea la 58 de ani, i-aș fi trimis la casa de nebuni, dar lumea s-a schimbat, și asta e incitant”, a declarat actrița pentru revistă.

Salma Hayek consideră că prezența sa alături de vedete mai tinere este o declarație importantă despre frumusețe și vârstă. Într-un interviu acordat People în aprilie, actrița a explicat: ”Vreau doar ca soțul meu să spună în continuare ”Wow” când se uită la mine.

Vreau să mă simt în continuare bine în privința felului în care arăt, dar nu neapărat pentru că vreau să arăt de 20 de ani”. Ea a adăugat: ”Sunt mai entuziasmată să arăt bine la 50 și 60 de ani. Este un alt tip de frumusețe”.

Frumusețe și încredere fără limite de vârstă

Cu o carieră impresionantă în spate și o atitudine pozitivă față de trecerea timpului, Salma Hayek continuă să inspire generații întregi. Actrița demonstrează că vârsta nu este o barieră pentru stil, farmec și încredere în sine.

Aparițiile sale recente, fie pe covorul roșu, fie pe rețelele de socializare, subliniază că frumusețea și eleganța pot fi cultivate la orice etapă a vieții, iar optimismul și entuziasmul fac parte din secretele succesului său continuu.

